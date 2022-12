Johnny Depp je snimanje novog filma obilježio svađama: 'Oni su poput psa i mačke, pa i gore...'

Holivudski glumac Johnny Depp (59) u francuskoj povijesnoj drami igra kralja Louisa XV., a snimanje su obilježile njegove stalne svađe s redateljicom.

Upravo su procurile insajderske informacije sa seta Deppovog filma 'Jeanne du Barry' koji je režirala francuska redateljica Maiwenn Le Besco (46), a u kojem slavni glumac igra francuskog kralja Louisa XV.

Čini se da redateljica nije mogla pronaći boljeg glumca za ulogu povijesne ličnosti koja je na kraju svoje vladavine monarhiju ostavila u velikim dugovima, a svojim rastrošnim i razuzdanim ponašanjem potaknula veliko nezadovoljstvo među podanicima. Louis XV. bio je poznat i po aferama s brojnim ljubavnicama, od kojih je najpoznatija bila Markiza de Pompadour, jedna od najslavnijih žena 18. stoljeća, po kojoj je nazvan klasični ružičasti porculan iz Sevresa, te popularna frizura i potpetice kakve je nosila.

Sve to će se vidjeti u filmu koji početkom iduće godine stiže u ograničenu kinodistribuciju, a nakon toga će zainteresiranima biti dostupan na Netflixu.

Povodom promocije filma francuski glumac Bernard Montiel gostovao je u talk showu 'Touche pas a mon poste!' u kojem je potvrdio da su glasine o čestim svađama redateljice i glavnog glumca istinite.

- Nema sumnje da je Depp fenomenalan glumac, to se vidi svaki put kad se pojavi na setu, ali nikad ne možete biti sigurni hoće li se on uopće pojaviti - odgovorio je Montiel djelomično u šali, ali i djelomično ozbiljno na pitanje voditelja po čemu se u ekipi pamti snimanje s legendarnim Deppom.

- Nije se to dogodilo samo jednom, da ga je cijela ekipa u šest ujutro spremna čekala, a on se jednostavno ne bi pojavio. Svojim ponašanjem je toliko uzrujao redateljicu da se zbog toga ona jednom nije bila u stanju pojaviti na snimanju, pa je tada on poludio na nju. U svakom slučaju njihov se odnos može opisati poput psa i mačke, pa i gore od toga. Napetost se među njima mogla osjetiti u zraku, ponekad se činilo da se uopće ne pokušavaju kontrolirati kako bi jedno drugom pokazali da se međusobno jednostavno ne podnose - dodao je Montiel.

Konstantno kašnjenje, opijanje, svađe i uvrede na setu postali su s vremenom notorni i sastavni dio Deppovog ponašanja, zbog čega su mnogi uvjereni da slavni glumac podsvjesno sam namjerno sabotira vlastitu karijeru.

