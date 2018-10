Johnny Depp: Nisam nasilnik, ne daju mi da zaradim za djecu

Pustio sam ljude da govore što hoće i ostaviti svojim odvjetnicima da riješe stvar. No stvari su se pogoršavale i ljudi su po medijima počeli govoriti da sam lud i da mi treba psihijatrijsko vještačenje. To su posve lude stvari, ispričao je Johnny Depp (55) u intervjuu za magazin GQ. Glumac je prvi put otvoreno progovorio o razvodu od kolegice Amber Heard (32), njezinim optužbama da je bio nasilan prema njoj i njihovom odnosu.

Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

- Jako me povrijedilo što su me predstavljali kao nasilnika koji je u stanju ozlijediti osobu koju voli. A ja nisam takav. Ja to nisam učinio - istaknuo je. Dodao je kako su posljednje tri godine za njega bile veoma teške jer su ga ljudi počeli drugačije gledati. Deppu se činilo kao da su se svi u Hollywoodu nakon optužbi za nasilje urotili protiv njega i planirao je odustati od glume ako se to nastavi.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Moćnici su bili zainteresirani da me maknu i sve se pretvorilo u je*eni cirkus. Ljudi su me počeli tužiti u svakoj prilici. Sve je to očito. Znam da nikad neću biti Pepeljuga i to prihvaćam. No, u nedostatku boljih riječi, ovo sve je bilo kao da se Pepeljuga odmah pretvorila u zvijer - objasnio je glumac. Kaže da su učinili užasnu stvari krivo ga optuživši za nasilje jer mu uzimaju mogućnost da zaradi u budućnosti za svoju djecu.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Radim ovo sr*nje za njih. Kako netko može reći nešto takvo protiv mene ako nema nikakve istine u tome? Siguran sam da mom 14-godišnjem sinu nakon toga nije lako ići u školu. Govore mu da pročita što pišu o meni. Zašto mi, zašto moja kćer mora prolaziti kroz to? - upitao je Depp. Glumac je, kako je tvrdila Heard, tukao ju i bacio joj mobitel u lice, a objavila je i fotografije raščupane kose te lijevog oka i lica na kojem je bila masnica.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Išla je na zabavu sljedeće večeri. Njezino oko uopće nije bilo zatvoreno od udarca. Imala je kosu preko oka, no vidjelo se da ono nije zatvoreno. Zadnja stvar koju bih učinio je da ju udarim. Možda izgledam glupo, no nisam je*eno glup - ispričao je Depp. Kaže da je Amber bila neka vrsta ljubavi njegovog života jer ju je ipak oženio, a otkrio je kako trenutno nije u vezi.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

- Dobar je osjećaj biti sam. Ne mislim da želim naći ljubav ponovno - rekao je glumac. Depp piše roman, koji već ima 300 stranica i bavi se slikanjem. Razvod je uz ugled utjecao i na njegovo financijsko stanje jer je bivšoj isplatio oko 5,5 milijuna dolara (oko 36 milijuna kuna). Nakon toga su ga tužili bivši menadžeri i tvrdili da im nije vratio 18 milijuna dolara (oko 116 milijuna kuna), a na sud ga je odveo i nekadašnji odvjetnik koji tvrdi da mu nije platio njegov rad.

Foto: Reuters/Pixsell

Glumca je i optužio i kolega sa seta filma 'City of Lies' da se na setu ponašao neugodno i bio nasilan te da je dolazio na posao pod utjecajem alkohola. Depp je objasnio i kakav je bio njegov brak s Amber.

Foto: AFP/Pixsell

- Imali smo strastvenu vezu temeljenu na ljubavi. Ni nismo željeli povrijediti jedno drugo - istaknuo je. Glumac iz veze s kolegicom i modelom Vanessom Paradis (45) ima kćer Lily-Rose (19), koja se također bavi glumom, i sina Johna Christophera (16).

