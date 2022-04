Johnny Depp svjedočio protiv bivše supruge: 'Svađali smo se, no nikad nisam udario Amber'

Bilo je svađa i sličnih stvari takve prirode, ali nikad u životu nisam došao do toga da udarim gospođu Heard niti sam u životu udario ijednu ženu, rekao je Johnny Depp (58) tijekom svog trosatnog svjedočenja jučer, a koje će se nastaviti i danas.

- Čudno je kad si jedan dan Pepeljuga, a drugi si dan Quasimodo - napomenuo je Depp koji bivšu suprugu Amber Heard (35) tuži za klevetu.

Dotaknuo se i svojih početaka s Amber Heard.

- Na početku je sve bilo, koliko se sjećam, predobro da bi bilo istinito. Bila je pažljiva, nježna, pametna, zabavna i puna razumijevanja. U mojoj glavi ona je bila savršena partnerica. Poznavala je opskurnu blues glazbu koju sam slušao - izjavio je Johnny te nadodao kako je tada bila draga, načitana te slatka.

- A onda su se stvari počele mijenjati. Možda je bolje reći da su se počele otkrivati - izjavio je.

Odvjetnica je Deppa tražila da opiše neke sporne situacije u odnosu, a Depp se prisjetio zgode s čizmama. Ispričao je da su Amber i on imali rutinu u kojoj bi mu ona nakon snimanja natočila čašu vina te izula čizme. To je tako bilo sve do jedne večeri. Heard je, naime, razgovarala na mobitel pa je to učinio sam, a ona je samo prokomentirala da je to njezin posao. Bila je jako potresena što joj je poremetio rutinu.

Napomenuo je i kako mu je Amber prigovorala oko spavanja.

- Ja slabo spavam. Radije nego da ležim u sobi i buljim u strop, rekao bih da ću malo gledati TV. To joj nije bilo prihvatljivo. Izazvalo bi neke neobične reakcije. Nisam shvaćao zašto. Zašto čovjek od više od 50 godina ne bi mogao spavati kad želi, nego kad ona želi - izjavio je glumac.

Otkrio je i u kakvim je odnosima bio s Amberinom obitelji koju je, navodno, upoznao u svojem studiju u Los Angelesu.

- Bili su potpuno drugačiji jedno od drugog. Paige je bila anđeo, odmah sam je zavolio i imali smo jako lijepo odnos. Njen otac David je bio sušta suprotnost. Bio je kao kauboj iz crtića - otkrio je te nadodao kako ih je svejedno oboje zavolio.

- Kao i njenu sestru Whitney. Osjećao sam se dobrodošlim u obitelj. Ti su odnosi bili čvrsti sve do našeg prekida - izjavio je Depp.

Govorio je i o svojoj obitelji, o tome kako su on i njegova braća morali trpjeti verbalno i fizičko zlostavljanje svoje majke. Priznao je i kako je s 11 godina prvi puta popio majčine tablete za smirenje. Opijate je, kaže, uzimao samo kako bi se smirio, a ne radi zabave.

- Nisam neki manijak koji treba biti pijan ili nadrogiran cijelo vrijeme - izjavio je te napomenuo kako je imao i duge periode u kojima je bio potpuno trijezan.

Sudski proces započeo je prošli tjedan, a Deppu je ovo prva prilika da o slučaju progovori javno.

Glumac je tužio bivšu suprugu zbog njezina teksta u Washington Postu iz 2018. godine u kojemu je pisala o svome iskustvu s obiteljskim nasiljem. Premda nije spomenula Deppa imenom, raniji događaji su ukazivali na to da piše o njemu.

