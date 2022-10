Johnny Depp vratio se u kostim Jack Sparrowa i zbunio fanove: 'Ovo nije on, izgleda drukčije...'

Glumac Johnny Depp (59) postao je omiljeno lice nakon što je u javnosti otkriveno da je bio žrtva nasilja. Iako ga svi vole, ne mogu se naviknuti na njegov novi izgled.

Johnny je nedavno obrijao svoju bradu i brkove, koji su bili njegov zaštitni znak. Sada se proširio video kako Depp imitira jednu od svojih uloga, ujedno i onu najpoznatiju, Jacka Sparrowa iz 'Pirata s Kariba', a ono što su ljudi komentirali bio je upravo njegov izgled.

- Zbunilo me to što nema bradu. Ali svakako je super, ipak je on kapetan Jack Sparrow - glasio je jedan od komentara.

- Izgleda skroz drugačije - dodao je drugi obožavatelj.

Među komentarima su se našli i oni koji su 'obranili' Johnnyjev izgled.

- Govorite da ovo nije Johnny. Shvaćate li da se i on brije kao i svi muškarci na planeti - napisao je jedan pratitelj.

Prisjetimo se, Depp je prije nekoliko tjedana promijenio svoj klasičan izgled te šokirao svoje obožavatelje koji su ga na ulici jedva prepoznali. Bradu je obrijao zbog novog filma u kojemu će glumiti kralja Luja XV.

