Johnny Marr razgalio publiku hitovima legendarnih Smithsa

Iako je još u predvečerje izgledalo kao da prvi dan 14. po redu INmusic festivala neće na Jarun 'namamiti' uobičajenu brojku posjetitelja koja se posljednjih godina kretala oko 20 000 po danu, legendarni Johnny Marr (55) te britanski alt-rockeri Foals bili su dovoljno jak poziv za ljubitelje urbane rock glazbe.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Suosnivač kultnog i nikad prežaljenog sastava The Smiths, nastupa dakako s novim bendom, a s frontmenom Stevenom Patrickom Morrisseyjem (60) odavno se rastao. Iako su im nudili basnoslovne svote za povratničku turneju, poprilično je sigurno da više nikad neće zajedno zasvirati. Ipak, to ne sprječava Johnnyja da na svojim turnejama podsjeti publiku na najveće hitove Smithsa. Tako je Marr prve večeri festivala odsvirao 'Bigmouth Strikes Again', 'Stop Me If You Think You've Heard This One Before', 'How Soon Is Now?' te 'There Is a Light That Never Goes Out' na samom kraju, a reakcija publike očekivano je bila kudikamo bolja od tek sporadičnog 'cupkanja' na njegove solo uspješnice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Foals su potvrdili svoj status headlinera prve večeri energičnim i vrlo dobrim koncertom, a njihov nastup zainteresirao je i najviše ljudi prvog dana. Na Jarunu su se već predstavili publici prije točno pet godina, a u međuvremenu su postali još veće ime pa tako na hitove poput 'Inhaler' ili 'Two steps, Twice' oduševljenje fanova prerasta u nekontrolirano skakanje, zalijevanje pivom i ostale festivalske radosti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prije glavnih imena večeri, na najvećoj su pozornici švedski The Hives žestoko krenuli, podsjetivši domaće i inozemne goste na svoj garažni zvuk kojim su osvojili svijet početkom milenija te postali globalno prepoznati. Publiku su standardno ‘prodrmali’ i reggae metalci Skindred na pozornici pored. Njihove anti-establishment poruke naišle su na odobravanje, a na zahtjev benda nekolicina onih raspoloženijih ostala je bez majica, kojima su u ritmu mahali uz najveće hitove benda.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Američki kantautor Kurt Vile (39) sa svojim Violatorsima bio je prvo 'veliko' inozemno ime, a popodnevni termin kao da je ipak bio malo prerano da se ispred glavne pozornice i pred tek par tisuća ljudi stvori bolja atmosfera od one na koju su posjetitelji naviknuli. Šteta, jer Vile je prije nekoliko godina sjajnim nastupom u Tvornici kulture pokazao kako mu u psihodeličnom indie-rock zvuku nema ravna.

Foto: Marko Prpic\PIXSELL/PIXSELL

Zato su potpuno oduševili i za mnoge najveće iznenađenje festivala bili mračni, dublinski post-punkeri Fontaines D.C., koji su na maloj pozornici tzv. skrivenog 'Hidden Stagea' odsvirali fantastičan koncert i potvrdili da bi mogli postati zaista velik bend.

Prvog dana nastupili su još i Infected, Paul The Walrus, Stephany Stefan, dno, Kevlar Bikini, Nord, Super Besse i Siddharta. Druge večeri INmusic festivala headlineri su Britpop velikani Suede, a nastupit će još i Frank Turner & The Sleeping Souls, Garbage, Thievery Corporation, Zeal & Ardor te mnogi drugi.

