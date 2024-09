Johnny Štulić opet se obrušio na Snježanu Banović: 'Ako ne pripaziš, pretvara te u svinju'

Johnny Štulić objavio je novi tekst na Scribdu kojim se obratio redateljici i svojoj bivšoj djevojci Snježani Banović. Ona ga je nedavno spomenula u svojoj knjizi nazvanoj "Kronika sretnih trenutaka - Odlomci iz ludih osamdesetih". Naime, glazbenik je Snježanu usporedio s Kirkom, čarobnicom iz grčke mitologije koja je imala moć preobraziti ljude u životinje.

O tom mitu je Štulić pričao u svom tekstu. Rekao je da "ako ne pripaziš, Banović te časkom pretvara u svinju".

Banović je spomenuo i u kontekstu filma u kojem Frank Sinatra glumi mornara, a radnja se događa dan prije napada na Pearl Harbor gdje i pogine. Ispričao je priču gdje Sinatra dan prije napada provodi s prostitutkom koja njegovu smrt iskorištava da se izvuče iz posla.

promocija | Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Tu je priču ispričao kako bi "predočio da se to događa u stvarnom životu".

- Da me nisu sreli, ne bi znali da postoje - istaknuo je pritom misleći na one koji se hvale time što im je on napisao pjesme.

Rekao je da je poslušao emisiju na Yammatu, koja ga je potaknula da napiše ovaj tekst te optužio Banović da laže te da iste laži dupla "delirium tremensima".

Osvrnuo se i na Emila Tedeschija, voditelja emisije, a prisjetio se i kada je tražio intervju. Johnny kaže da je Emil snimio taj razgovor i pustio ga u eter, iako mu glazbenik nije htio dati intervju. Dodao je kako ga je njegova emisija nekoliko puta jako naljutila.

Naljutilo ga je i to što je Tedeschi rekao da su njegove pjesme "kulturno dobro".

Zagreb: Koncert Azre na Šalati, 5.9.1988. | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Istaknuo je da je u emisiji "izrečena gomila tračeva i besmislica", a Snježanu je nazvao "čudovišnom coprnicom i patološkom lažljivicom". Naveo je i da svoju bivšu nikad nije vodio na snimanje Filigranskih pločnika, Azrinog albuma iz 1982. godine.

Štulić je Banović izvrijeđao i prošle godine. Rekao je kako je kupio njenu knjigu i rekao da ona laže o vremenu koje su proveli u vezi.