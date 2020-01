'Joker' ima najviše nominacija, slijede Netflixov 'Irac' i '1917'

Za nešto manje od mjesec dana, točnije 10. veljače 2020., 92. po redu dodjela Oscara odvit će se na dobro poznatoj lokaciji Dolby Theatrea u Los Angelesu, a Akademija je objavila nominacije. Listu najboljih filmova iz 2019. predvodi 'Joker s 11 nominacija, uključujući gotovo sve važnije kategorije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Među uspješnijim ostvarenjima, sudeći po nominacijama Akademije, još su i Netflixov 'Irac' Martina Scorseseja, Tarantinov 'Once Upon a Time in Hollywood' s Leonardom DiCaprijem i Bradom Pittom te azijski hit, hvaljeni triler 'Parazit'.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ove godine za najbolji film konkurira devet ostvarenja. Za najbolju glavnu mušku ulogu nominirani su Antonio Banderas, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce i Adam Driver, a za najbolju žensku glavnu ulogu Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron i Renée Zellweger.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

U kategoriji najboljih redatelja nominirana su, očekivano, sve odreda imena čiji su filmovi nominirani u kategoriji večeri pa će se tako laskavom titulom okititi Bong Joon Ho, Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese ili Quentin Tarantino.

U kategoriji najboljeg stranog filma, odnosno filma koji nije na engleskom jeziku nominiran je i sjevernomakedonski 'Honeyland', u domaćim art kinima distribuiran pod naslovom 'Medena zemlja', koji prati medaricu i njezin život s bolesnom majkom i pčelama u zabačenom planinskom selu. U istoj kategoriji 2002. je pobijedio film Denisa Tanovića 'Ničija zemlja', u kojoj su glavne uloge ostvarili Branko Đurić i Rene Bitorajac.

U nastavku pogledajte popis svih kategorija i nominiranih na nadolazećoj 92. po redu dodjeli Oscara.

Najbolji film

1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)

Najbolja glavna muška uloga

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Najbolja ženska glavna uloga

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Najbolja sporedna muška uloga

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Najbolja sporedna ženska uloga

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Najbolji redatelj

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Najbolji adaptirani scenarij

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Joker (Todd Phillips & Scott Silver)

Little Women (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

Najbolji originalni scenarij

1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Najbolji strani film

Corpus Christi (Poljska)

Honeyland (Sjeverna Makedonija)

Les Miserables (Francuska)

Pain and Glory (Španjolska)

Parasite (Južna Koreja)

Najbolja scenografija

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Najbolja montaža

Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

The Irishman (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Joker (Jeff Groth)

Parasite (Jinmo Yang)

Najbolja fotografija

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Najbolji vizualni efekti

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Najbolja kostimografija

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women

Najbolje miksanje zvuka

1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Najbolja montaža zvuka

1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Najbolja originalna pjesma

"I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4) — Randy Newman

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

"I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

"Stand Up" (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Najbolja originalna glazba

1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir)

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Najbolji dokumentarni film

American Factory (Netflix)

The Cave (National Geographic)

The Edge of Democracy (Netflix)

For Sama (PBS)

Honeyland (Neon)

Najbolji kratki dokumentarni film

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Najbolji animirani film

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Dreamworks)

I Lost My Body (Netflix)

Klaus (Netflix)

Missing Link (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Pixar)

Najbolji animirani kratki film

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Najbolji kratkometražni igrani film

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Najbolja šminka i frizura

1917

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil