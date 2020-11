Jole: 'Depresivno je. Fale mi zagrljaji, da dam ljudima ruku'

Tu je milijun branši uključeno, odnosno gotovo nitko od njih nije ove godine radio. Automatski ako nije bilo fešta, tuluma, svadbi, pričesti, krizme, ovaj nije prodao vino, drugi pršute, haljine, odijela..., kaže

<p>S obzirom na to da su zbog pandemije korona virusa glazbenici ostali bez posla, popričali smo s <strong>Jolom</strong> (48) koji nam je ispričao koliko mu nedostaju nastupi i druženje s publikom, ali kako odvojenost od publike utječe na njega. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde ostale bez prihoda</strong></p><p>- Naravno da mi nedostaje. Ja i još nas osam, devet, oko mene svi živimo od glazbe. Ali ako to zanemarimo, fali mi moja publika, fale mi ljudi, fali mi asfalt, fale mi avioni, fale mi zagrljaji, da ljudima dam ruku. Naravno da fali. Ja sam društven čovjek, obožavam svoj posao i ovo radim već 25, 30 godina. Cijeli život sam u glazbi. Naravno da mi fali - kaže nam Joško Čagalj. Trenutačno je radio na DVD koncertu iz Cibone i nada se da će svi oni koji ga prate, ali i oni koji nisu njegovi fanovi, biti oduševljeni kao i on. </p><p>- Ispao je predivan spektakl s odličnom produkcijom. Nadam se da će to sada netko u 12. mjesecu, da budu neki blagdani, Božić, pustiti na televiziji, ako ne ja ću to pustiti na YouTube kanalu. Uglavnom, jedna lijepa, kulturna pozitiva. Pripremam neke pjesme, nagovaraju me da radim svoj neki podcast budući da sam društven čovjek i dosta širok. Možda napravim podcast da ubijem vrijeme, a možda se to izrodi i u nešto dobro, sad sam u toj fazi razmišljanja - pojašnjava nam. Jole nam je prije nekoliko mjeseci rekao kako se nada da će cijela ova situacija proći na ljeti, ali to se nije dogodilo. </p><p>- Tu sam se malo zeznuo. Bio sam optimističan, pratio sam što je bilo s ptičjom gripom, svinjskom gripom, SARS-om u zadnjih 15-ak godina pa sam mislio da će i ovaj, iako je malo jači virus, nestati. Ovi su nestali za nekoliko mjeseci, valjda će ovaj za pola godine, godinu, ali izgleda da sam se zeznuo. Ali sam opet optimističan, budući da svjedočimo novim informacijama da su pronašli cjepivo. Nadam se do proljeća, ljeta, da bi se ovo trebalo vratiti ili početi vraćati u normalu. To bi bilo više nego super. Najbitnije je da svi budemo živi i zdravi, na prvom mjestu da ljudi ne umiru. Zato se i moramo ponašati odgovorno - tvrdi Jole pa nastavlja: </p><p>- Ovaj virus nije zezancija, pogotovo za one koji imaju kroničnu bolest. S druge strane, pitali ste o glazbi, recimo ja radim koncerte, velike trgove, gradove, šatore... I sad, nisu to samo glazbenici, Jole kao pjevač ili moje kolege. Tu su tonski majstori, ljudi koji iznajmljuju pozornice, ograde, razglas, ljudi koji radi kao sound majstor, ljudi koji peku ćevape, toče pivo i sokove, zaštitari, iznajmljivači agregata, frižidera, hladnjača... Tu je milijun branši uključeno, odnosno gotovo nitko od njih nije ove godine radio. Automatski ako nije bilo fešta, tuluma, svadbi, pričesti, krizme, ovaj nije prodao vino, drugi pršute, haljine, odijela... To je široka lepeza zanimanja i poslova gdje je ljudima ugrožena egzistencija. Da ne govorim turističke agencije, avioni, kruzeri... Konkretno, zabavna industrija živi od okupljanja ljudi, a ne od distance. Nas je najviše pogodilo. Nešto se turizma i odradilo, a kod nas je posao doslovno nula. Budući da sam ja zadnjih desetak godina među pet, šest mojih kolega koji okuplja najviše ljudi na koncertu, bilo bi mi smiješno da idem svirati u kafić za 20 ljudi. Čekamo, optimistični smo. Nadam se da ćemo iduće godine početi raditi. I tako želim svima. Lijepo je za mentalno zdravlje da se ljudi vesele, smiju, bez obzira koji žanr glazbe slušali - rekao je za kraj. <br/> </p>