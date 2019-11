Jole i supruga Ana po četvrti put postali roditelji: Stigao sin!

Rano u subotu u tri sata i trideset minuta Ana, supruga pjevača Joška Čaglja Jole (47) u splitskom je rodilištu na svijet donijela zdravog dječačića.

Kao što je cijelu trudnoću Ana nosila bez ikakvih tegoba, uvijek aktivna i u pokretu, tako je kako saznajemo i porod prošao bez komplikacija. Maleni Ivan Luka težak je tri kilograma i dvadeset dekagrama, a dugačak je 49 cm.

Nakon tri curice u obitelji, najstarije Ive (13), Eme (10) i Tie (7), dolazak na svijet sinčića Ivana Luke posebno je obradovao ne samo roditelje već i širu obitelj. Stoga radost i sreću nisu mogli skriti ni djed Ivan, Jolin otac čije je ime ponio prvi unučić u obitelji Čagalj te baka Iva, Jolina mama.

- Presretni smo, hvala Bogu sve je prošlo u najboljem redu - rekao nam je djed Ivan. Maleni Ivan Luka malo je 'uranio' jer je termin poroda bio 6. prosinca. Iznenadio je i tatu Jolu koji nije bio uz suprugu Anu jer je ovog vikenda bio na putu sa kojeg se vraća u Split da bi odjurio svojoj supruzi Ani i prinovi u splitsko rodilište.

- Bio sam na porodu treće kćeri. Bilo mi je super vidjeti novi život kako se rađa. No, ipak smatram da tamo muškarac nema što raditi jer žena dok rađa je u svom svijetu i svom filmu, mislim da ne vidi ni mene ni nikoga, ni ginekologa. Ja sam htio otići, vidjeti i prerezati pupčanu vrpcu. Svakome bih to preporučio. No mislim da neću više. Nisam imao strah ni tremu, samo sam htio da bude sve u redu. Htio sam svjedočiti tom činu kao iz Oliverove pjesme 'Novi život se rađa' - izjavio je Jole.

Očinsku ulogu voli najviše na svijetu.

- Moram priznati da je supruga preuzela većinu toga na sebe. Uglavnom vikendom nastupam, ali preko tjedna vozim djecu na aktivnosti, na more - govori Jole.

Iako mu je sad stigao sinčić pjevač nam je priznao kako strepi od upoznavljanja dečki njegovih kćeri.

- Ha! Ne bi bilo dobro da ga ne dovedu jednom. Strepim, koji roditelj ne strepi?! Vjerujem da ću, kao i svi moji prijatelji, i ja jednom govoriti: ‘Jedva čekam unuke’. Kako su svi drugi, preživjeli tako ću i ja. Nek’ su one sretne, i ja ću biti. Neka si biraju svoju ljubav, svoj put, ni meni se nitko nije petljao. I želja mi je da sa zetom mogu popit’ gemišt - rekao nam je nedavno.

Pjevač je vrlo angažiran u humanitarnom radu pa se, priča, nagledao svega. Neke slike bolesne djece ne izlaze mu iz glave, zato i tvrdi da je najveća radost i blagoslov svake obitelji dobiti živo i zdravo dijete.