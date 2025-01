Jole je pripremio nezaboravno iznenađenje kćeri na maturalnoj zabavi: 'Ti si moje sve na svitu'

Grad Split ovih je dana svjedočio posebnoj zabavi koja je oduševila sve prisutne. Omiljeni pjevač i ponosni otac Joško Čagalj Jole (52) učinio je maturalnu zabavu svoje kćeri Ive nezaboravnom.

Zapjevao je svoj hit 'Kada žene tulumare' i stvorio odličnu atmosferu. Oduševljeni maturanti plesali su i pjevali s njim u glas, a kadrove sa zabave podijelila je Jolina supruga Ana na Instagramu.

Foto: Instagram

Poseban dan u kćerinu životu obilježili su i zajedničkom fotografijom.

- Moja maturantica - poručio je Jole Ivi koja je zablistala u dugoj crnoj haljini s elegantnim bijelim cvijetom.

Foto: Instagram

Radost i veselje nije krila niti majka Ana koja je svoju mezimicu ispratila emotivnom porukom 'Ti si moje sve na svitu'.

Foto: Instagram

Jole i Ana u braku su već 18 godina, a zbog njegova mladolikog izgleda često u šali kažu kako izgleda kao brat svojoj najstarijoj kćeri Ivi.

- Čak sam ja nju vodio ovo ljeto i na Deborah De Lucu jer je bio after party na Zrću, vodio sam ju na Hvar kad je bio DJ. Ali onda se i ona uvjerila da je bilo jedno 20 ljudi od 60-70 godina na house partyju. Kaže 'tata, ma mi smo mislile da si ti malo lud i otkačen, ali vidiš da ima puno starijih od tebe'. A ja kažem pa ja vam to govorim - ispričao je ranije za IN Magazin.

Osim Ive, bračni par Čagalj ima kćeri Emu i Tiju te sinčića Ivana Luku.

- Puno toga je na nama kao roditeljima. Trudim se da moja dica osjete što znači imati i graditi odnose s babom, didom, doživjeti selo i običaje, pozdraviti susjeda, pitati treba li kome pomoći. Iako puno putujemo, i moja dica su puno toga vidjela u svijetu, uvijek pokušavam održati duh i štih u kojem su mene moji roditelji odgajali - rekao nam je ranije Jole pa nastavio:

- Mislim da u tome uspijevam, barem s ove dvi starije kćeri. Meni srce naraste kad čujem da je netko rekao: 'Jole, prošla je tvoja Iva ili Ema, javila se, pitala treba li što, rekla je da pozdravim doma'. To je neprocjenjivo, to pokreće radost u srcu koju ne mogu opisati.

Foto: Facebook