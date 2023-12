Jole o fenomenu Prijović: 'Kapa dolje. Nije bahata ni umišljena'

Najveseliji, brojni bi rekli kao i uvijek, u frankfurtskoj areni bio je Joško Čagalj Jole. Tako je bilo tijekom njegovog nastupa, u backstageu, u hoteli, a i na aerodromu. Popričali smo s njim nakon nastupa te nam je otkrio dojmove, a i prokomentirao je fenomen Aleksandre Prijović koja je postala rekorderka zagrebačke Arene.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako nam kaže, smatra da Aleksandra nije umišljena i bahata.

- Kapa dolje. Da dijeliš karte, teško je napunit pet Arena. Ja ne mogu ući u taj svijet. Išla su i moja djeca na to, znam da je 99 posto publike bilo od 16 do 18 godina, tako da ne mogu baš komentirati to. Očigledno ima nešto. Gledao sam neke videe, cura odlično pjeva i nije umišljena i bahata - zaključio je.

Na Hrvatskoj noći je svojim nastupom stvorio odličnu atmosferu, svi su zaplesali i zapjevali na njegove najveće hitove. On je svojim nastupom bio oduševljen, a bili su i ostali.

- Iskreno, produžio bih bar još nekih sat vremena. Ali, eto, takav je koncert, ne mogu svi nastupati dva sata. Pošto sam ja već treći put ovdje, mogu sve sublimirati, organizacija vrhunska, publika predivna. Meni je, kao jednom glazbeniku koji radi pop i zabavnu glazbu, gušt vidjeti ovakvu energiju. Gušt mi je i da mladi i stariji pjevaju i moje pjesme i hrvatske pjesme. Više nego oduševljen - rekao nam je Jole, a njegovi fanovi stizali su sa svih strana. Htjeli su ili fotku s našim glazbenikom ili kratko popričati s njim.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pričali su mu kako ga pamte, a Joletu nije bio problem fotkati se i nekoliko puta. Prišli su mu čak i na aerodromu, a on bi uvijek uz osmijeh odgovorio.

- Ma naravno da se možemo slikat, možemo sve, dođite!