Jole otkrio svoje najveće poroke

Glazbenik Joško Čagalj Jole (50) otkrio je da više ne nastupa na Badnjak jer želi to vrijeme provesti u krugu svoje obitelji. Osim blagdana, dotaknuo se godina te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

- Družimo se, fritule, malo vidimo ljude, nazdravimo i onda idemo doma na ručak. Poslije toga je priprema za ponoćku. Sam Božić provedemo u Zagvozdu. Onako kao kada gledaš u filmovima – kada se digneš ujutro i vidiš da je cijela obitelj za stolom i na okupu - opisao je Jole kako s obitelji provodi blagdane.

Foto: Bruna Antičić

Kaže da mu je to pravi Božić te da je sretan što može birati hoće li tada biti doma ili neće.

- Odabrao sam da na Badnjak budem doma, na Božić isto do navečer, a navečer uglavnom bude neki koncert no i to sam odabrao da bude negdje od Dubrovnika do Zadra da ne moram puno putovati i da se mogu vratiti brzo. Božić mi je to sve skupa – jaslice, crkva, obitelj, prijatelji - otkrio je glazbenik za Slobodnu Dalmaciju.

Osim toga, kazao je da se ne osjeća u skladu s godinama koje ima.

- Godine lete. Imam 50, da, ali se ne osjećam tako niti otprilike! Slavio sam 30. rođendan, i onda sam odjednom slavio 50. Eto! Inače sam hiperaktivan pa vrijeme proleti. Čak mi je i korona proletjela. Uvijek kažem ‘samo Bože daj zdravlja - dodao je.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Sa suprugom Anom u braku je od 2006. godine te imaju tri kćeri i sina.

- Nisam jedini, ima još kolega u sretnim brakovima. Doduše, ja se nisam žurio sa ženidbom. S Anom sam prohodao kad sam imao 32, vjenčali smo se kad sam imao 34. Dobili prvo dijete, sada ih imamo četvero. Mislim da sam imao i sreće. Sretno sam oženjen čovjek, a nekad sam 100 – 150 dana godišnje na putu. Ane sve super radi kada mene nema. Kad dođem doma npr. u nedjelju, do petka imam vremena biti s djecom i posvetiti se i tome i poslu. Često Hujić, Kozomara i ja smišljamo pjesme i radimo nešto preko tjedna. Imao sam sreće i što sam se oženio iz ljubavi - priznao je.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Otkrio je i da su njegov porok cigarete, društvo i zabava.

- Imam pravilo da kad radim, nikad ne pijem na koncertu. Čak neću zabančiti niti dan prije ako sutra dan radim. Napravit ću sve da dođem normalan gdje god radim. Ali volim društvo. To je moj hobi - rekao je Jole.

Foto: Matija Rodjak

