Jole se pohvalio novim velikim uspjehom: 'Nikad više gradova nismo obišli, a stiže i pjesma...'

Osim hitova, pravi pokazatelj uspješnosti nekog glazbenika su i koncerti te njegova publika. A Joško Čagalj Jole je i ovog ljeta pokazao zašto je među najtraženijim i najpopularnijim glazbenicima u Hrvatskoj. Osim što njegove mnogobrojne hitove pjevaju svi, od 7 do 77, ljeto koje je i kalendarski upravo završilo za ovog glazbenika bilo je najuspješnije do sada.

Joletova ljetna turneja 2024. može se svrstati među najuspješnije ljetne turneje nekog glazbenika u Hrvatskoj. S Joletom je publika pjevala u 25 gradova diljem Hrvatske.

Foto: Stjepan Hranilovic

Na desetke tisuća ljudi u glas je pjevalo neke od najvećih hrvatskih zabavnih hitova – ‘Nosi mi se bijela boja’, ‘Duša od papira, Jedna mala plava’, ‘Nina’, ‘Remek djelo’, ‘Kada žene tulumare’, ‘Maksimalno’, ‘Miško moj’ te mnogi drugi. Rekordna posjećenost od Istre, preko kontinentalne Hrvatske pa do juga Hrvatske rezultiralo je prometnim kolapsom u svakom gradu gdje je Jole imao koncert.

- Ljubav između mene i moje publike traje 25 godina. Svaki put me publika oduševi, no ovog ljeta imali smo najviše koncerata do sada. Od Pazina, preko kontinentalne Hrvatske pa sve do Dubrovnika. Ne mogu izdvojit niti jedan grad jer je publika u svakom gradu bila genijalna. Adio lito. I ono što vam sad mogu obećati za jesen koja dolazi- odličnu pjesmu na koju ćemo plesati cijelu jesen i zimu. Novi, stari Jole, s modernim prizvukom. Jedva čekam da ju čujete - izjavio je pjevač.

Foto: PROMO

Za Jolinu pjesmu čije stihove potpisuje poznata hrvatska pjevačica i kantautorica, a glazbu Pero Kozomara, oni koji su je čuli kažu da je ovakva pjesma upravo nedostajala u glazbenom eteru.

Nova pjesma izlazi kroz naredna dva do tri tjedna, a Jole s njom najavljuje predstojeću jesen i zimu puno koncerata. Ako je suditi po ovogodišnjem ljetu, jesen/zima 2024. bit će u znaku Joleta..

Foto: PROMO