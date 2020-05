Jolie: 'Boljelo je više nego što sam ikad pomislila da bi moglo'

Holivudska zvijezda Angelina Jolie (44) bez majke je ostala 2007., nakon što je američka glumica i humanitarka Marcheline Bertrand preminula od raka jajnika i dojke. Povodom majčinog dana prisjetila se svoje majke bez koje je ostala u ranim tridesetima, a njezin emotivni tekst prenio je i New York Times.

- Kad se osvrnem mogu vidjeti kako me njezina smrt promijenila. Nije bilo iznenadno, ali snažno me pogodilo. Izgubiti majčinu ljubav i topli, mekan zagrljaj je kao da ti netko otrgne zaštitni pokrivač. Zatekla se u okolnostima da kao 26-godišnjakinja podiže dvoje djece s bivšim suprugom, slavnom osobom koja će ostaviti dugu sjenu na njezin život, izblijedjeli su snovi da će postati glumica. Ali još uvijek je voljela biti majkom - napisala je Jolie.

Angelina Jolie writes, “To the mothers everywhere who feel helpless — yet who still give every last bit of energy, every last bite of food and the only blanket to their children — I honor you.”https://t.co/oHuDojYJW9