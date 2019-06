Jolie, Hayek i Thurman: Ove su žene srušile titana Weinsteina

Bio je jedan od holivudskih titana, na njegovim je plećima bila produkcija velikih hitova (posredno ili neposredno) kojih je bilo toliko da ih je teško pobrojiti.

No u prošle dvije godine pokazalo se da je "vizionar" Harvey Weinstein (67) bio i seksualni predator koji, ako i nije kriv za silovanje, evidentno je odgovoran za predatorsko ponašanje i maltretiranje glumica i onih koje je smatrao podređenima. Novost u slučaju Weinstein jest da je u civilnoj tužbi došlo do sporazuma, pa će kompanija i Harvey morati isplatiti 44 milijuna dolara oštećenima. To niti najmanje ne mijenja prirodu kaznene tužbe u kojoj brojne žene optužuju Weinsteine za najgore gnjusnosti. Glumica Paz de la Huerta (34) tvrdi kako ju je Weinstein dva put silovao, a žena koje govore o njegovu predatornom i seksualno-agresivnom ponašanju je toliko da ih je teško pobrojiti.

- Kad sam radila na ‘Fridi’, za koju mi je Harvey stalno govorio da mi ju je on omogućio, dolazio je na set i implicirao što bi on i ja zajedno trebali raditi, a ako ne, da će ugasiti snimanje - rekla je Salma Hayek (52), koja je, kaže, svaku večer plakala vraćajući se sa seta.

U samom se Hollywoodu, koji je od odlaska titana pomalo izgubljen, čitavo vrijeme događaju seizmički potresi koji upućuju na to da nova era dolazi. Manji filmovi, slabija PR mašina, više političke korektnosti i transparentnosti itd...

Sada su na sučelju biznisa Netflix i HBO. Golemi studiji koncentrirali su se na proizvodnju "velikih" i generičkih filmova, dok se čeka upliv redateljica i žena-profesionalaca u industriju.

Ako guglate što je to Weinstein efekt, onda će vam čak i Wikipedia pokazati kako je to “globalni trend u kojem ljudi izlaze s optužbama protiv moćnih muškaraca koji su počinili seksualne napade ili predatorsko ponašanje”.

Sam naziv govori da je sve krenulo od mogula Harveyja Weinsteina. No brojke, pak, pokazuju da otkako je on izbrisan s mape Hollywooda, industrija je izgubila desetke milijuna dolara u nerealiziranim projektima.

Pa što, rekli bi neki. To je sve do loše organizacije, nije da nema producenata, redatelja, scenarista i entuzijasta kao nekada. Samo što su manji, nisu takvi titani s takvom PR mašinerijom koju pokreću kao što je to bio "kralj" Weinstein.

Koliko su ga se bojali najmoćniji, pokazuju i priče njegovih žrtava. Brad Pitt (55) jednom je prijetio Weinsteinu da će ga prebiti ako se još jedanput bude agresivno upucavao njegovoj tadašnjoj djevojci Gwyneth Paltrow (46). Ni njegova buduća supruga Angelina Jolie (44) nije prošla puno bolje. Weinstein je i nju ucjenjivao sa seksom, samo je to s temperamentnom Angie lošije prošlo. Imao je crnu listu na koju je stavljao glumice koje mu se na ovaj ili onaj način ne bi podale i onda bi im uništavao karijere. Prva takva je Ashley Judd (51), jedna od žena koja je, uz Rose McGowan (45), prva progovorila o Weinsteinu. Nju je Peter Jackson (57) htio za ulogu u "Gospodaru prstenova", ali je svemoćni Harvey rekao: "Nemoj, ona je problematična na setu". Jackson danas kaže da mu je žao što se nije preispitao nego je poslušao moćnika.

I Tarantino danas žali svoju povezanost s Weinsteinom, iako je i njega Uma Thurman (49) optužila da je 'prava weinsteinovska škola' autoriteta prema ženama.

Weinstein i njegova crna knjižica uništili su karijere ženama koje su danas ipak malo prodisale - Christina Applegate (47), Marisa Tomei (54) i brojne druge. One koje su ipak bile prevelika imena, poput Jolie ili Hayek, njih je dočekivao u kućnim ogrtačima i nudio im da ga masiraju. Zgroženo su to morale odbijati i formalno tražiti da se sastanci odvijaju u korporativnim prostorijama.

Njegovo je ime, piše Hollywood Reporter, kakav god on bio, postalo sinonim za Hollywood, za industriju, za moć, za glamur. Sad kad ga više nema, kad je osramoćen, na koljenima i s pravom kažnjen za sve što je radio i kako je zloupotrebljavao moć činjenica jest da iza njega ostaje rupa koju je teško popuniti, kao i da se hollywoodska biznis i kreativna kultura radikalno mijenja te ulazi u sasvim novu eru. Eru bez Harveyja Weinsteina.