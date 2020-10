- Realno, vjerojatno sam zadnja od svog dru\u0161tva koja je otvorila profil na Instagramu, tako da su me i one potakle da se zainatim, a i da im poka\u017eem da ga mogu i ja imati.

<p>Supruga pjevača <strong>Joška Čagalja Jole</strong> (48), <strong>Ana Čagalj </strong>(39) odnedavno je napravila profil na Instagramu. Par povremeno objavi detalje iz privatnog života, a Jole to čini češće od Ane jer je zbog posla kojim se bavi stalno prisutan u medijima. Gospođa Čagalj ne voli se baš medijski eksponirati, što je nekoliko puta istaknula, a onda je otvorila profil na Instagramu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jole se prisjetio svojih početaka </strong></p><p>- Dugo sam se odupirala priključiti se na bilo koje društvene mreže, jer nisam imala vremena. Kad nešto radim ili napravim, volim da je to kako treba. Dapače, sad imam još manje vremena, ali s obzirom na koronu i ovu cijelu situaciju, zapravo se uopće ne družim, a nemam ni vremena s obzirom na malu bebu, školu i sve ostale aktivnosti. Instagram mi je trenutno jedini prozor u svijet, na taj način komuniciram s ljudima s kojima se ne viđam. Interesantno mi je bilo krenuti pa ćemo vidjeti kako će mi ići - otkrila je nedavno za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/zvijezde/domace-zvijezde/3912692/zena-sa-savrsenim-nogama-jolina-supruga-otvorila-instagram-i-odmah-odusevila-za-rtlhr-otkrila-zasto-tek-sada/" target="_blank">RTL.hr </a>i dodala: </p><p>- Realno, vjerojatno sam zadnja od svog društva koja je otvorila profil na Instagramu, tako da su me i one potakle da se zainatim, a i da im pokažem da ga mogu i ja imati.</p><p> </p><p>Anu često hvale zbog izgleda i navode kako ima istančan modni ukus. Njene vitke noge tema su mnogih razgovora svaki put kad pozira u javnosti, a na red brzo dođe i fantastična linija koju je vratila dva mjeseca nakon rođenja četvrtog djeteta.</p><p>Ana i Jole vjenčali su se 2006. godine u solinskoj crkvi Gospe od Otoka. U braku im je, navode, sjajno, a par zajedno ima i četvero djece - tri djevojčice i sina koji je stigao krajem 2019. godine.</p><p> </p>