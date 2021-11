Rocker Bon Jovi (59) i kanadski pjevač Bryan Adams (61) morali su otkazati odvojene koncerte predviđene u subotu navečer zbog pozitivnog rezultata testa na covid-19 i dio su sve veće skupine izvođača koji su se zarazili unatoč tome što su cijepljeni.

- Jon je potpuno cijepljen i osjeća se dobro - objavio je njegov predstavnik za tisak.

Glazbenik je trebao nastupiti na trodnevnoj manifestaciji "Halloween weekend getaway" na Florida's South Beach. Publika je već počela pristizati na koncerte, svi su morali pružiti dokaz da su negativni na testu ili da su cijepljeni kada je objavljeno da se izvedba otkazuje, navodi 7News Miami.

Nije naznačeno hoće li im se vratiti novac za kupljene ulaznice. Adams je trebao nastupiti u subotu navečer u čast Tine Turner koja je bila jedna od glazbenika primljenih drugi put u Kuću slavnih Rock and Roll Hall, no i on je morao otkazati zbog zaraze.

Adamsov predstavnik za medije potvrdio je da je pjevač potpuno cijepljen protiv covida-19 i da nema nikakvih simptoma. Umjesto Adamsa u posljednji trenutak uskočio je Keith Urban.

Kada je u proljeće počelo cijepljenje protiv covida-19 zahvaljujući velikim količinama cjepiva, ponovno su počeli koncerti uživo nakon dugih mjeseci zatvaranja zbog pandemije.

No studije su pokazale da cjepiva, među kojima su ona proizvođača Pfizer-BioNTech, Moderna te Johnson & Johnson, s vremenom gube djelotvornost. Zbog toga glazbena industrija mora pronaći rješenja kako bi održala obnovljene nastupe uživo, a istodobno očuvala sigurnost i izvođača i pratećeg osoblja na turnejama.

System of a Down trebali su nastupiti 22. i 23. listopada uz Korn, Helmet i Russian Circles na stadionu Banc of California kada je frontmen Serj Tankian objavio da je zaražen. Nastup je odgođen za 4. i 5. veljače s obećanjem da će vrijediti ulaznice od listopada.

Engleski izvođač Ed Sheeran trebao je nastupiti 6. studenoga na "Saturday Night Live", no i on je na Instagramu objavio da će izvedba biti samo virtualna pošto je bio pozitivan na testu.

Nakon što je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila cjepiva, ona su postala dostupna za javnost, no u Kaliforniji svi stariji od 65 godina koji su cijepljeni, odnosno osobe koje imaju neke druge zdravstvene tegobe, pozvani su na docjepljivanje takozvanom pojačanom (booster) dozom.

Pojačana doza sada se preporučuje svim odraslim osobama koje rade u okruženju jako izloženom virusu, kao što su bolnice, škole, trgovine.

Međutim, problem nastaje za odrasle cijepljene osobe koje ne ulaze u tu kategoriju. Zbog toga lokalne zdravstvene vlasti Los Angelesa traže negativan test ili dokaz o cijepljenju za ulazak u javni zatvoreni prostor kao što su restorani, saloni ili koncertne dvorane.

I prije službenog zahtjeva lokalnih vlasti takvu su politiku uvele i glazbene dvorane Troubador i Zebulon zbog širenja visokozaraznog delta virusa. No dok mlada publika koja ide na koncerte čeka svoj red na treću dozu, sigurnost glazbenih događaja je praznom prostoru.