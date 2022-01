Mogu imati Joea Rogana ili Younga. Ne oboje, napisao je legendarni kantautor Neil Young (76) u otvorenom pismu Spotifyu i čini nam se pokrenuo podjelu među glazbenicima.

Youngov zahtjev za uklanjanjem glazbe je bio voditelj najpopularnijeg podcasta ''The Joe Rogan Experience'', Joe Rogan (56), koji je kako tvrdi Young 'širio lažne vijesti o cjepivu'. Ispostavilo se da je Young upravu. No, idući dan Spotify je stao uz Rogana i povukao svu Youngovu glazbu.

Kantautorica Joni Mitchell (78) stala je uz svog Kanađanina Younga.

- Odlučila sam ukloniti svu svoju glazbu sa Spotifya. Neodgovorni ljudi šire laži koje ljude stoje života. Solidarna sam s Neilom Youngom i globalnom znanstvenom i medicinskom zajednicom u tom pitanju - priopćila je Mitchell u otvorenom pismu.

Od mlađe generacije, javio se James Blunt (47), vlasnik hitova ''You are beautiful'' i ''Goodbye my lover'' koja je na neko vrijeme bila zabranjena na britanskim postajama zbog prevelike tuge koju je pjesma budila u ljudima. On se oglasio na Twitteru.

- Ako Spotify odmah ne ukloni Joe Rogana, pustit ću novu glazbu na platformu - našalio se Blunt i dodao hešteg ''you were beautiful''.

Do prošlog tjedna, nitko nije povlačio glazbu s Spotifya, ta glazbena platforma je izašla ususret pjevačici Adele (33), pa pjesme njezinog novog albuma moramo slušati bez preskakanja za potpuni doživljaj.