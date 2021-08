Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Michael Jordan (58) već danima boravi u Hrvatskoj i uživa u ljepotama naše obale, ali i gurmanskim poslasticama.

Naši čitatelji poslali su nam videa i fotografije košarkaške legende kako obilazi skupocjene restorane i barove. Tako je sada posjetio 'beach bar' u Hvaru, a dok je dolazio u bar, kolona ljudi je čekala da ga pozdravi i da mu poželi dobrodošlicu u Lijepu našu, naročito djeca.

S ekipom se odlično zabavljao, a na stolu im je stajala boca Jordanova najdražeg pića, Cincoro tekile, čiji je on vlasnik. Jordan, inače veliki ljubitelj tekile, ima udjel u Cincoro tekili, a pri snimanju serije 'The Last Dance' pio je upravo tu tekilu, i to Extra Anejo verziju koja košta do 1800 dolara po boci.

U Hrvatskoj nije pio tu verziju već Anejo Magnum koja košta 400 dolara (oko 2550 kuna) po boci, a u njoj se nalazi 1.75 litara tekile. Na službenoj stranici je u četvrtak poslijepodne pisalo kako je ostalo samo pet boca te tekile, a sadrži 40 posto alkohola.

- Odlučili smo raditi svoju tekilu. Znaš, ako je prodamo, prodamo. Ako ne, barem je imamo dovoljno za piti - rekao je Jordan svojedobno.

Na društvenim mrežama mnogi su oduševljeni što je legenda košarke stigla u naše krajeve.

- Vidio sam ga iz daleka. Prizemljen, uživa kao da je doma - pisali su pratitelji.

Dosad je obišao Split, Prokljansko jezero, Krku, Šibenik, Trogir, Hvar...