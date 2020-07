'Još dvije operacije pa stajem. Mijenjam ime i želim biti mama'

<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves</strong> (35) koji se proslavio kao 'ljudski Ken', a potom s operacijama išao do te mjere da je postao Barbie, nedavno je priznao kako želi prestati s plastičnim operacijama. Nos je operirao više od 11 puta pa sada jedva diše. No, sada je na red došla promjena imena, što je već ranije napomenuo. <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8517265/Rodrigo-Alves-changing-Jessica-wants-BABY.html" target="_blank">Daily Mail </a>piše kako sada planira formalno promijeniti svoje ime u <strong>Jessica</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Rodrigo potrošio milijune na operacije'</strong></p><p>No, to nije sve. Velika mu je želja postati majka.</p><p>- Razvio sam se kao osoba i ljudsko biće. Rodio sam se kao transrodna žena. Oduvijek sam znao da sam žena, igrao sam se s lutkama i bio u kontaktu sa svojom ženskim stranom. Potrebno je voljeti sebe. Sada bih volio imati dijete i biti s nekim tko me prihvaća onim što jesam - ispričao je Rodrigo. </p><p>Pokušavao je snaći se u muškom tijelu, biti muškarac, ali to ga je činilo jako nesretnim i depresivnim. Brazilac je imao više od 70 plastičnih operacija, ali ne krije sreću što mu se napokon ostvario san i postao je žena.</p><p>- Trebam još dvije ili tri operacije kako bi završio svoju transformaciju. Kasnije, kunem se, prestajem s plastičnim operacijama - odlučan je Alves. </p><p>Rodrigo se nije još susreo s transrodnim osobama, a njegovi prijatelji i obitelj ga podržavaju u njegovim odlukama. Ime na društvenim mrežama još nije promijenio, ali je najavio kako će uskoro to učiniti. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>