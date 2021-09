U petak, 10. rujna, počinje Zagreb Burger Festival, ovaj put na novoj lokaciji, na Trgu Franje Tuđmana u Zagrebu.Šesto je to izdanje omiljenog događanja gurmana i onih koji su na dobrom putu da to postanu. Ovaj put festival dovodi devet ugostitelja s bogatom ponudom burgera & tri bara s mirisnim koktelskim, pivskim i vinskim kapima.

Kao i svake godine, organizatori najavljuju nove okuse i kombinacije, a za to su opet okupili respektabilnu ekipu kulinarskih majstora. Burgere će kreativno “flipati” već jake zagrebačke snage: El Toro, The Burger Bar, BBQ Hot Yard i Brewbites, dalmatinske boje branit će šibenski Festina Lente i dubrovački Guloso, iz Varaždinskih Toplica stiže višestruko nagrađivana Reshetka International, a svoje će nove okuse predstaviti i Mate Janković s Institutom za burgere te Ivan Pažanin sa Chef’s Burger by Ivan Pažanin.

Kao i svake godine, posjetitelji će birati najbolji burger. Nakon kupljene delicije skeniranjem QR koda moći će glasati za svoga favorita. Volim ljuto priprema svoje legendarno natjecanje u kušanju ljutih papričica - samo za najhrabrije, neki se usude reći i za najluđe, no neka svatko sam prosudi. Da doživljaj bude potpun, DJ-i i Stanko Bondža osigurali su opet i jaku muzičku sekciju. Tu je Ozren Kanceljak Kanca, DJ Phat Phillie, a dozu ženske vibre dodat će DJ-ice Rea, Babilonska i Niki B...

Radno vrijeme Zagreb Burger Festivala je svakoga dana od 12 do 24 sata, uz poštivanje epidemioloških mjera.

