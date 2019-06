'Još uvijek mi ulijeću na plaži, ali ih samo kulturno odbijem'

Gdje god se pojavi Renata Sopek (40) plijeni pozornost atraktivnim izgledom. Televizijska voditeljica liniju od svoje 16. godine teše u teretani, a prije toga se bavila plesom, tako da nema problema s kilažom. Obožavatelje na društvenoj mreži zna obradovati s izazovnom slikom u kupaćem kostimu, čime izazove oduševljenje svojih pratitelja...

Renata je već nekoliko dana u Dubrovniku, gdje je bila angažirana na konferenciji o dostignućima u TV industriji, pa je spojila ugodno s korisnim. Osim radnih obaveza, stigla se i okupati. Pitali smo je prilaze li joj muškarci na plaži.

- Toga uvijek ima, ali nije baš sad da obraćam pozornost na to. Uvijek ih lijepo i kulturno odbijem. Ljudi, doduše, imaju strah od javnih osoba, a i imam gard, tako da nije to izraženo u tolikoj mjeri - kaže nam Renata.

Iako je krase zanosne obline, atraktivnu televizijsku voditeljicu nikad nećete vidjeti na plaži u toplesu jer to ne prakticira.

- Nemam ništa protiv toga, odnosno tko voli, nek’ izvoli – smatra Renata.

Pitali smo je i pamti li neke ljetne ljubavi iz mladosti.

- Pamtim ozljede. Divljanja po plaži, stajanja na ježeve, razbijanja koljena na stijenama, pokušaje ronjenja... - prisjetila se i nasmijala Renata.

Između osamljenih i napućenih plaža uvijek će odabrati onu s manje kupača. No Renata ni onda ne miruje. To nije, kako bi se reklo, njezin đir. Trenira i na ljetovanju, a i one koji su s njom u društvu, kako priznaje, 'maltretira' s tjelovježbom.

- Stroga sam pa hoće-neće moraju vježbati. Gepek mi je uvijek pun rekvizita, poput girja i bučica, koji se u vožnji kotrljaju - priča nam s osmijehom atraktivna Renata.

Kaže nam kako nikad nije imala problema s kilogramima. Dapače, kad je bila tinejdžerica, htjela je nabaciti koji kilogram i udebljati se!

- Bila sam jako mršava pa sam krenula u teretanu da pojačam tonus mišića i tako je počela ta moja ljubav prema vježbanju - kaže Renata. Odmalena se bavila i plesanjem, a njezina prehrana ljeti ne razlikuje se bitno od zimske.

- Nastojim da mi je prehrana uvijek uravnotežena, a imam i nutricionista. Najdraža mi je, naravno, mediteranska kuhinja. Pijem puno više tekućine, jedem voće i povrće, juhe... Možda ću ubaciti koji detoks sa smoothiejima na nekoliko dana da pročistim organizam. Jedem pet, šest manjih obroka na dan da ubrzam metabolizam - otkrila je tajnu svojeg besprijekornog izgleda dobro raspoložena Renata.

Ljetovanja kao klinka, kao i većina ljudi, pamti po neizmjernom veselju. Jer odlazak na more čeka se, rekli bismo, cijele godine.

- Svi smo jedva čekali da završi škola pa da odemo na more, živjeli smo za to. Ta ljeta pamtim, između ostalog, i po upozorenjima da se nikako ne ide u more nakon jela i da se treba mazati zaštitnim faktorom – smije se Renata savjetima koje je tad primala, a kojih se, kao što svi znamo, i dalje drže naše mame i bake.

A odlasci na more, osim za ljude s obale, nikad nisu besplatni. Sjeća se da su joj kao tinejdžerici prvi poslovi bili hostesiranja na Zagrebačkom velesajmu, čime bi zaradila novac za more. Osim toga, radila je za modnu agenciju Sandre Vranješ prije nego što se probila na malim ekranima.

Trenutačno vrijeme provodi u Dubrovniku, nakon čega ide na Korčulu s “Aktivnom Hrvatskom”, čija je ambasadorica. Riječ je o projektu u kojemu se građane motivira da vježbaju. Dio ljeta provest će i na Pagu sa svojim ženskim društvom jer to je, kaže, tradicija duga desetak godina. No opet je riječ o manje naseljenome mjestu, a ne razvikanom Zrću, koji svako ljeto preplavi horda turista željnih dobre ljetne zabave sa svih strana Europe i svijeta.

- Možda se i zalomi neki izlazak, ali čisto da se isplešem jer volim plesati. Preko zime baš i ne izlazim, odnosno to su više neka kućna druženja - zaključila je Renata.

