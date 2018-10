'Još uvijek sam na metadonu, za mene je ionako već kasno...'

Mišo kad te pogleda, kao da te grom pogodio, rekao je glazbenik Goran Bare (53) za Mate Mišu Kovača (77) kojeg je je jednom prilikom upoznao. Kako Goran kaže, Kovač je prošao pakao od života, a i on je nešto slično proživio.

- Ja sam još uvijek na metadonu, ali mislim da je za mene prekasno - rekao je Goran koji misli da mu je ostalo još 15, 16 godina života, dovoljno da snimi, kako tvrdi, 2 do 3 albuma na koje će biti ponosan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bare ima 6. studenog nastup u Tvornici kulture. Kako kaže, neće biti nikakvog glupiranja nego normalan koncert. Ulaznica za Tvornicu vrijedi i za 1. lipnja kada će imati koncert na Šalati. Ne bi imao ništa protiv da u publici bude Jadranka Kosor (65) koju je prije nekoliko godina nazvao 'tukom', a zatim joj se nedavno ispričao.

- Neka dođe, tko joj brani - rekao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ove godine Goran je objavio novi album pod nazivom 'Nuspojave'. Kako kaže, ne prati društvene mreže pa ne zna što ljudi kažu za album, ali mu suradnici donose isprintane komentare. Sve što je dosad vidio su dobre reakcije te, kako kaže, ne zna skrivaju li od njega one loše.

- Na promociji je isto bilo sve ok. Svi su bili jako zadovoljni, ali vjerojatno ima i ljudi koje sam razočarao - rekao je Goran kojemu inspiracija za pjesmu u većini slučajeva dođe 'sama od sebe'. Kada se vraća po noći kući, kaže glazbenik, padaju mu svakakve stvari na um. Brzo to zapisuje i drugi dan odlučuje valja li pjesma ili je glupost.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Bare tvrdi da popularnost ne donosi samo lijepe stvari već i one loše. Kako kaže, nije imao mira neko vrijeme, povukao se iz javnosti i nije izlazio iz kuće jer je 'postalo kritično'.

- Jedna žena me uhvatila kao što kauboj hvata konja. Zove dijete, viče 'evo ga' i drži me za ruku. Pa pustite me kažem, ma kakvi, nema šanse - ispričao je glazbenik jednu od situacija s kojima se slavni susreću te nastavio:

- Nemam svog vozača, nemam svog bodyguarda, normalno da mi ljudi prilaze.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Goran je progovorio i o drugim glazbenicima iz Hrvatske te im podijelio savjete.

- Tamburaši, ja bih vam preporučio da malo više istražujete povijest glazbe - kazao je Bare kojemu tamburaška glazba, kako kaže, 'ide na živce' te nastavio:

- Idite malo po krčmama, pogledajte malo prave tamburaše.

Foto: promo

Spomenuo je i Klapu Intrade te im savjetovao da snime album pravih tradicionalnih pjesama jer se više ne zna 'je li to klapska ili pop glazba'.

- Kako to netko može staviti sebi u CD player ili na iPod - upitao je Bare.

Glazbenik je razmišljao i o tome da izda knjigu.

- Dao bih nekom čovjeku da moje misli ili svoje mišljenje pretoči u knjigu - objasnio je.