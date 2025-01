Josip Čapo iz 'Života na vagi' za vrijeme blagdana počastio se poslasticama: 'Balans je bitan'

Pobjednik šeste sezone 'Života na vagi', Slavonac Josip Čapo, proveo je Božić u obiteljskom okruženju, u skladu s tradicijom koju njegova obitelj njeguje. Za njega, Božić nije samo dan kada se okupljaju članovi obitelji, već trenutak u kojem se slavi život, ljubav i zajedništvo.

- Držimo se tradicije i nadam se da će se tradicije držati i naša djeca - ističe. Iako mnogi blagdanski trenuci često uključuju stol bogat hranom, Čapo naglašava da nije ono što je na stolu najvažnije.

- Bitno je da smo svi skupa, da sjednemo za stol i veselimo se rođenju novog života - ističe. Čapina obitelj, supruga i troje djece, svake godine odlaze na svetu misu, jelku kite na Badnjak, a darove otvaraju na božićno jutro.

- No darovi nisu to što čine Božić posebnim, to su naši zajednički trenuci, smijeh, zdravlje i ljubav - objašnjava te dodaje da su djeca najveći darovi u njegovu životu. Božić je za Čapu prvenstveno duhovni blagdan, ali priznaje da voli i pojesti ukusne božićne poslastice.

Foto: Instagram

- Prije tri godine naučio sam kako ih treba konzumirati i Bogu hvala uspijevam se boriti i balansirati. Balans je bitan. Mogu se počastiti nekada i nakon toga to i potrošiti. Bogu hvala što imam jaku glavu i koja balansira sve zamke koje nose životne prilike - priznaje Čapo. Ne mari toliko za figuru. Za njega, zdravlje je najvažnije, a uz podršku svoje obitelji, osobito djece i supruge, uspio je održati ravnotežu. Čapina poruka za sve je jednostavna. 'Zdravlje, ljubav, smijeh – to je prava sreća i najljepši poklon koji možemo dati jedni drugima.'

Pobjednik šeste sezone "Života na vagi", svoju je životnu promjenu započeo s 169 kilograma, a na kraju je postigao impresivan rezultat. Izgubio je 45,5 posto tjelesne mase. Za Josipa, motivacija za sudjelovanje u showu bila je jasna. Želio je postati zdraviji i spreman za uživanje u životu sa svojom obitelji, posebno za igru sa svojom najmlađom kćeri, koja je tada imala samo dva mjeseca.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Tijekom svoje transformacije, Josip nije osjećao samo fizičke promjene, već su mu se mijenjali i emotivni doživljaji vezani uz show.

- Naravno da ne bi bilo sreće i lijepih iskustava da nije i djelića tuge. Tužan je trenutak kada napuštaš svoju obitelj i odvajaš se od supruge i djece, ali u podsvijesti je i sreća jer znam da svaka žrtva donosi sreću. Nedavno mi je starija kći rekla kako se sakrivala negdje u kući i molila se za tatu te pjevala pjesme koje sam joj pjevao prije odlaska. Zar nije predivno kada sva tuga i žrtva budu plodonosni? - ispričao nam je ranije Čapo. Izazovi koje je susretao u showu nisu mu bili strani, iako su natjecanja bila vrlo zahtjevna.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Ako sam se prijavio i svakim danom prije samog ulaska u show pripremao glavu za taj pothvat, onda to ide. Sagledao sam sve i naravno slušao sve što se od mene tražilo, kada bih malo pao psihički, uvijek bih dodatno hodao i razgovarao s trenericom koja me uvijek znala umiriti - objasnio je Slavonac.

Njegovu motivaciju često je podizala obitelj, posebno snimka supruge koja je stigla na jedan od izazova.

- Rečenica moje supruge: 'Izdrži i idi do kraja, evo i maloj Ziti izbila su dva zubića.' Od tog trenutka dobio sam snagu i za mene je bilo samo nebo granica - rekao je pobjednik. Sudjelovanje u showu nije samo promijenilo njegov fizički izgled, već mu je pomoglo usvojiti nove, zdravije životne navike. Čapo je shvatio važnost fizičke aktivnosti i balansirane prehrane.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Nove navike su te da sam fizički aktivan ful, a ako si aktivan, možeš se i nagraditi hranom koju želiš. Čak sam i shvatio da znam što jedem u svakom trenutku, a ne da se nabacam hrane pa da ležim i razmišljam kako mi se ništa ne da. Znam što jedem, ne pretjerujem i sve mi se da. Prezadovoljan sam uspjehom za moju kćer. Ja sam mršav i zdrav. Bude teških trenutaka, ali onda je tu supruga koja odmah tjera i prisjeća me na sve što sam prošao. Shvatio sam da treba imati balans u prehrani i u treninzima. Samo fizička aktivnost i balansirana prehrana su recept za održavanje kilaže i vitalnosti - objasnio je.

Foto: Instagram

Josipov život nije bio uvijek lagan. U malenom selu Feričanci, dok je brao šljive, pregazio ga je traktor koji je ostao u brzini. Nedugo nakon toga imao je prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio rame. I kao da to nije bilo dovoljno, Josipu je dijagnosticirana leukemija.

- Tu tešku bolest prebolio sam na neki svoj način. Primio sam jedan ciklus kemoterapije, no nisam želio primiti drugi iako su mi liječnici rekli da ću umrijeti za pet dana ako ne nastavim liječenje. Nisam to poslušao, tražio sam da odem kući iz bolnice u strahu da neću vidjeti kćer ako ponovno primim to sve. Prihvatio sam se alternative i onda sam od straha počeo jesti i debljati se – čim bih osjetio neku malaksalost, jeo sam da stvorim neki imunitet - rekao je Čapo svojevremeno za RTL. Izliječio se alternativnom medicinom.

- Naravno, išao sam redovito na kontrole u bolnicu, a nakon četiri godine svi su liječnici bili presretni zbog mene! - zaključio je Josip.