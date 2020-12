Josip: Kako da s njima sjedim za stolom, jedem i gledam ih u oči?

<p>Nakon što je Silvio 'ispao iz showa', odnosno postao tajni farmer, farmeri su s nestrpljenjem iščekivali vidjeti koga će postaviti za novog gazdu. Dok je velika većina očekivala Maju kao gazdaricu, Silvio ih je sve iznenadio odabravši Stjepana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Sretan sam i zahvalan Silviju zato što je donio jako dobru odluku. Najrađe bih zaplesao od sreće. Otac mi je kapetan, tako da sam i ja sada naslijedio kapu. Ćaća će biti ponosan na svoga sina.</p><p>Gazda Stjepan najavio je potpuno novi smjer vladavine - samo mir i sloga te poručio svojim farmerima za stolom:</p><p>- Ja sam se uvijek odmicao od situacija gdje sam morao pričati, a ovo je sada prilika gdje ću morati malo više komunicirati. Ja se ne volim derati pa kada budu sastanci, neka bude tiho da se svi možemo čuti. To je to, idemo dalje u dan!</p><p>Mentor Jure posjetio je farmu i s novim gazdom pošao u obilazak. Farmeri su tako dobili novi tjedni zadatak - kućicu na kojoj su radili prošloga tjedna sada će morati očistiti, ali iznutra, a čeka ih branje maslina i proizvodnja ulja, kruha, brašna i čaja.</p><p>- Svaku riječ koju ja njemu kažem, on upija kao spužva, znači da je inteligentan. Malo je luckast, ali to se i traži - opisao je mentor Jure novog gazdu.</p><p>Posjet tajnih farmera i ono što su radili na imanju dok su farmeri bili u areni i dalje je glavna tema, a naročito je pogođen Josip koji još uvijek pokušava otkriti tko mu je sakrio kapu.</p><p>- Težak osjećaj je kada ne možeš imati ni u koga povjerenje. Kako da ja sad sjedim s tim ljudima za stolom, jedem i gledam ih u oči? - upitao je Josip vidno rastresen, dok ga je Dora pokušavala utješiti. Čini se kako su tajni farmeri unijeli pomutnju na farmi i više nego li su očekivali.</p><p>Dok na imanju vlada kaos, na tajnoj lokaciji im najveći problem stvara kokoš koju su ukrali s imanja. Kako su kokoš preko noći držali u kući ujutro ih je probudio smrad kokošjeg izmeta, pa su se tajni farmeri primili izgradnje improviziranog kokošinjca.</p><p>- Raspad sistema, kao da gledam onaj crtić 'A je to' - komentirala je Andrijana Tomislavov i Silvijev pothvat, a nakon nekog vremena, farmeri su shvatili da im je kokoš u depresiji te da odbija hranu.</p><p>- Nadali smo se da ćemo dobiti od nje neko lijepo jaje, ali izgleda da je ona dobila od nas neku psihičku bolest - objasnio je Tomislav, a Silvio je dodao:</p><p>- Nisam nikada vidio da je kokoš u depresiji, ova naša je neka posebna očito!</p>