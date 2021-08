Dvije godine splitska publika nije imala priliku uživati na jednom od kultnih ljetnih događanja "San Sustipanske noći".

I ovu godinu organizatori su muku mučili sa mjerama od strane stožera, te su termin jednom prebacili. Testiranje na covid za publiku bilo je organizirano od 17 sati na parkingu odmah ispod lokacije koncerta, a vrata Sustipana za publiku su otvorena u 19.30 sati. Već u 21.30 započeo bi koncert pod vedrim nebom.

No, ove godine ništa ih nije moglo spriječiti. Prvu večer na pozornicu je izašla Josipa Lisac koja je osim glazbom slušatelje očarala s karizmom i životnim lekcijama koje je pričala tijekom koncerta. Većinu svojih pjesma izvala je u Jazz verzijama, ali i one su bile vrhunske te su mnoge posjetitelje podignule na noge.

Prisjetila se i svog prvog nastupa na Sustipanu, te zahvalila splitskoj publici što cijene izvrsnost.

Unikatnost svojih izvedbi naglasila je tijekom koncerta te prateće vokale nazvala "eksperimentima". Jer osim što ne želi imati prateće vokale s njom se nikada ne zna gdje će i kako izvedba krenuti, svaki nastup je drugačiji.

- Došla sam u Split 1. put kad sam imala 19 godina na Splitski festival. Ne znam gdje nisam bila u Splitu. Bačvice, Shakespeare, sjetila sam se Shakespearea, a nema gdje u Splitu nisam bila. Kad kroz godine konstantno promoviraš sebe i upoznaješ ljude sa svojim stvaralaštvom da je ono takvo… Ja nemam neke ladice, ja imam glazbu, glazba je sve moguće, i sad se pokušavam sjetiti gdje sam sve u Splitu bila, ali gdje god da jesam, uvijek je bilo sjajno! Vi ste uvijek sa mnom u pjesmi, vi slušate. S vremenom ste kroz sve te godine prihvaćali, razumjeli i sve zavoljeli. Zaista imam jednu svoju splitsku priču. Ljudi koji žele poslušati, nešto drugačije - to me fascinira. No, ne želim biti nešto posebno sentimentalna sada. Stalno se mijenjaš. Ja imam background vokale, ja nemam prateće vokale, ja ih zapravo ni ne želim, gdje bi ih uopće svrstala, kad je sve ovo slobodna forma, i može nešto upasti, mogu ja recimo zaboraviti tekst pjesme ili pjesmu. Pa gdje bih ja s tim pratećim vokalima? Ovo je sada tako i više ovako neće biti drugi put - nasmijala je Lisac publiku.

Koliko je Josipina karizma ne nadmašiva govore mnogi komentari ljudi nakon koncerta, no jedan nas je svakako nasmijao.

- Ako ikad odustane od glazbe, može se slobodno bavit stan up komedijom - nasmijala se i rekla jedna posjetiteljica.

Drugu večer nastupao je Zlatan Stipišić Gibonni koji je karte za svoj koncert rasprodao davno prije dana koncerta.

Koncert je otvorio naklonom te istaknuo kako mu je drago da se vratio na ovo mjesto. Priznao je da ima tremu te da mu je jako drago da je to u njegovom rodnom gradu.

Za razliku od Josipe iza sebe je imao prateće vokale, Klapu Iskon, bend, puhačka glazbala i "bračkog zeta".

Gostujući glazbenik Haddis Alemayehu Haddinqo, svirač tradicijskog etiopskog gudačkog glazbala ‘masinqo', te back vokali zbora Etiopian Moseb iz Adis Abebe je upravo taj "brački zet".

Koliko su note i taktovi njegovih pjesama zarazne pokazuju slike i videozapisi gdje je publika skoro cijeli koncert bila na nogama i plesala.

- Hvala vam na strpljenju. Ovu večer smo čekali godinu i pol dana. Hvala vam za svih 28 godina večeri - rekao je Gibonni.

- Muzika ne može promijenit svijet. To nije moja uloga. Ja sam želio svojom muzikom okupiti ljude koji su naše sorte. Ljude koji jedan drugome neće zamjerit, neće se dijelit, ljude koji neće planuti na stvari na koje se to ne radi. Ja bih volio večeras, ako smo svi mi naši, ako vidite nekoga našeg i pita vas kakav je bio koncert, recite kakav je bio. Ako je čovik debil, agresivan, njemu recite da ništa nije valjalo, da nikad ne dolazi - rekao je Gibonni u emotivnom govoru.

- Ne trebam ja ništa biti popularniji, ja pristajem i na manje, samo da ovaj život provedem s ljudima koji su dobri, da gajimo osjećaje koji su izumrli, a to su zahvalnost i odanost. Nemojte mi zamjerit za ovo što sam govorio, jer mi ovo nitko ne da da rečem - zaključio je te završio 'Zlatne godine'.

Na pozive publike dva puta se vratio na binu i nastavio pjevati. Kraj koncerta zaključio je u društvu publike i pjesmom "Kiša".