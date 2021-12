Josipa Lisac (71) koncertom svake godine održava uspomene na svoju najveću životnu ljubav, Karla Metikoša, a sad je na svom Instagram profilu otkrila kako su se upoznali.

- Ja sam ga upoznala još kad mi je bilo 14 godina jer sam tad kupila njegovu prvu singlicu. Na omotu je bio on, šarmantan, vrhunski dotjeran - u bordo majici preko koje je nosio ‘hozntregere’. Bila sam luda za njegovim pjesmama i za njim, pa sam čak prijateljici pokazivala jedan stan na Ribnjaku uvjerena da on tamo stanuje, iako to nije imalo veze. Tamo je imao probe i čage - započela je objavu Josipa pa opisala prvi susret:

- Uživo smo se sreli potkraj 1970. u Skopju na nekom zajedničkom nastupu. Sjećam se da je sjedio za klavirom i nešto svirao. Prišla sam klaviru i rekla: ‘Joj, vi prekrasno svirate!’, međutim, nije na mene uopće obratio pažnju. Kasnije su domaćini organizirali večeru, sjedili smo svi za velikim stolom, bilo je tu i glumaca i pjevača, političara... On i dalje nije obraćao pažnju. Idući put sreli smo se u Petrinji, 6. veljače 1971. Ušla sam u garderobu prepunu izvođača i prvo vidjela njega. Sreli su nam se pogledi i to je bilo to.

Iako su se susreli samo na trenutak, a kasnije se ispostavilo da je Karlo upravo na Josipu obratio najviše pažnje:

- On je još bio u vezi s Etiopljankom Gabrielom. Tek kasnije mi je priznao da se točno sjeća haljine koju sam imala u Skopju, što sam mu rekla, kakvim glasom, gdje sam sjedila za večerom i da mi se tamo udvarao neki glumac. Imao je nevjerojatnu sposobnost zapažanja - ispričala je.

Josipa i Karlo zajedno su živjeli 20 godina, a Karlo je iznenada preminuo 1991. Josipa nakon njega nije imala nijednog muškarca u životu. Kad je umro, ispričala je Josipa svojedobno, prijateljica Beti Jurković pitala ju je: 'Čuj, zanima me samo jedno. Je l’ ti misliš dalje živjeti ili ne'. Josipa joj je odgovorila: 'Ne brini se, ja ću živjeti'.

Paru je mjesec veljača bio najvažniji:

- 6. veljače naše je privatno Valentinovo (tad su ona i Karlo Metikoš prohodali), 8. veljače se rodio, 14. veljače sam se ja rodila, a 28. veljače izašao je naš album ‘Dnevnik jedne ljubavi' - a Josipa svake godine pjeva za Valentinovo u čast velikoj ljubavi.