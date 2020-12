Pjevačica Josipa Lisac (70) gostovala je kod Zorana Šprajca (52) u RTL Direktu. Dotaknula se teme koncerata tijekom pandemije.

- Ja sam ovo ljeto imala par koncerata i smetao me vjetar, kad god izađem u Zagrebu van i spusti se pljusak, moram biti obučena u skijašku opremu - rekla je Josipa, koja ne voli kišne dane.

Glazbena diva ove godine dobila je Porina za životno djelo, napunila 70 godina, a na sceni je već pet desetljeća.

- Nisam ja grabljiva prema nagradama. Lijepe su nagrade kad vi meni kažete da sam mirna u ovim turbulentnim vremenima - rekla je Josipa. Glazbenica je naglasila kako nije tip koji kuka i ne bi se htjela žaliti jer razmišlja da se događa ono što se mora dogoditi.

Dodala je kako kolege često pričaju o njezinoj mirnoj energiji.

- Ljudi me nazovu i kažu 'joj, samo da čujem tvoju riječ i tvoj glas'. A ja to ništa nisam naučila, to zapravo tako je i mislim da je najteže da imaš mir u sebi - tvrdi Josipa.

Rekla je kako se još nije testirala na korona virus jer nije imala simptome. Tijekom pandemije počela je komponirati, ali kaže da joj baš i ne ide to. Najavila je i kako će u veljači imati virtualni koncert.

Prije tri godine kada je gostovala u RTL Direktu, Josipa Lisac je rekla kako joj je najdraže jelo štuka u šlagu. Sada je pojasnila koja je tajna tog jela. Govori kako se šlag ne mora istući u pjenu već se on, odnosno slatko vrhnje, koristi kao dio umaka za ribu.

- Tu su sol, papar, trave, primjerice estragon - objasnila je.