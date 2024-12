Josipa Lisac prisjetila se svoje nikad prežaljene ljubavi: Karlo Metikoš umro je prije 33 godine

Glazbena diva Josipa Lisac na svom se Instagram profilu prisjetila svoje posljednje i prve ljubavi. Karlo Metikoš bio je njezin životni suputnik koji nas je napustio prije 33 godine.

- Na današnji dan, 10. prosinca 1991. godine, napustio nas je pjevač i skladatelj Karlo Metikoš (Matt Collins). Karlo je jedan od najtalentiranijih, najintrigantnijih i najkarizmatičnijih pjevača rocka s ovih prostora i skladatelj koji je svojim djelima zauvijek obogatio glazbeni svijet. Ljubavnu priču Josipe Lisac i Karla Metikoša prekinuo je njegov prerani odlazak, a od tada do danas Josipa Lisac svaki koncert posvećuje njemu - piše u objavi.

Karlo je umro u 52. godini 10. prosinca 1991. godine od posljedica srčanog udara.

Josipa i Karlo upoznali su se u Petrinji 1971., kada je ona imala 20 godina. Glazbenica često spominje kako je upravo Karlo zaslužan za njen uspjeh te da ju je on stvorio. Njihova joj je ljubav poslužila i kao inspiracija za prvi album "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako nikad nisu izmijenili sudbonosno 'da', njihova ljubav dan danas se pamti kao jedna od najvećih.