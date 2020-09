Josipa nakon grudi želi uvećati stražnjicu: 'Bojim se oporavka'

Njezin dečko redovito je fotografira za OnlyFans stranicu, a priznala je kako zarađuje dovoljno da si kupi ono što želi. Nedavno si je priuštila automobil marke Mercedes, a htjela bi još jednu operaciju

<p>Vinkovčanka <strong>Josipa Karimović</strong> (25) bila je 2018. u showu 'Ženim sina', a naknadno i u srpskim 'Parovima'. Tada ju je upoznala šira javnost, a popularnost joj je još više porasla kada je otvorila profil na OnlyFans stranici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: OnlyFans dame</strong></p><p>Izgled joj je bitna stavka posla pa je nedavno operirala grudi. Sada ima četvorku te nije požalila što je išla 'pod nož'.</p><p>- Iskreno, mislila sam da će mi nove grudi biti prevelike i da ću imati probleme s kralježnicom, ali na sreću ništa od toga nemam. Osim što mi grudi izgledaju vrhunski i jako sam zadovoljna. Žena bez oblina, kako kažu, je kao selo bez kuća - rekla je Josipa za <a href="https://nacionalonline.rs/2020/09/12/josipa-sokirala-sve-muskarce-evo-sta-je-porucila/" target="_blank">Nacional.rs</a>.</p><p>Priznaje kako bi htjela još 'srediti' i stražnjicu, ali se boji. </p><p>- Strah me oporavka, ne operacije. Ne znam kako bi izgledalo ležanje na trbuhu i mnoge druge stvari - priznala je Karimović.</p><p>Zbog bujnih oblina često joj nude snimanje porno filmova, no ona to ne želi. Trenutačno je u sretnoj vezi, no ne otkriva previše detalja.</p><p>- Svoj ljubavni i seksualni život ne volim otkrivati. No zadovoljna sam, nisam sama, na žalost mnogih muškaraca - poručila je Josipa. </p><p>Njezin dečko redovito je fotografira za OnlyFans stranicu, a priznala je kako zarađuje dovoljno da si kupi ono što želi. Nedavno si je priuštila automobil marke Mercedes, što je bilo dovoljno da počnu kružiti priče odakle joj novac. No Karimović je imala spreman odgovor.</p><p>- Sve operacije i automobil sam kupila sama, platila sam od zarade na OnlyFans stranici. Ljudi ne mogu vjerovati, ali ja se zaista trudim. Popularnost mi raste iz dana u dan, a moj se život drastično promijenio u posljednje dvije godine. Očekujem samo bolje - zaključila je Vinkovčanka. </p>