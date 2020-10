Josipa o teškom djetinjstvu: 'Moji nisu imali novaca. Djeca su mi se smijala zbog mobitela'

<p>Vinkovčanku <strong>Josipu Karimović </strong>(25) javnost je upoznala 2018. tijekom sudjelovanja u showu 'Ženim sina', a bila je i u srpskim 'Parovima'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon sudjelovanja u zabavnim emisijama, Josipi su se mnoga vrata otvorila, ali najviše pozornosti privukla je otvaranjem profila na stranici OnlyFans gdje se skida. Sada je progovorila o najtežem periodu svog života.</p><p>- Mojim roditeljima su se dogodile neke stvari u životu i nismo baš imali novca. Ja sam išla u srednju školu i putovala sam svako jutro, za školu sam dobila uvijek nešto sitno, tek toliko da ne budem gladna. Sjećam se jednog perioda, svi su imali najnovije mobitele, a ja sam imala neki stari mobitel na preklapanje i osjećala sam se užasno - rekla je za<a href="https://nacionalonline.rs/2020/10/13/surova-ispovest-prosla-sam-kroz-pakao-o-ovome-nisam-nikom-pricala/"> nacionalonline.rs</a>.</p><p>Dodala je kako su joj se vršnjaci smijali i da je zbog toga često išla kući u suzama.</p><p>- Ali i još mnogo drugih stvari što su izmišljali za mene. Iskreno, jedne traperice i jedne crne hlače sam nosila cijelu školsku godinu - priznala je.</p><p>Iako sada dobro zarađuje, nije zaboravila kako je to živjeti bez novca.</p><p>- S vremenom se mojim roditeljima stabilizirala financijska situacija pa samim time sam i ja dobivala veći džeparac i novu odjeću, ali meni je oduvijek bila želja imati svoj novac i nadoknaditi sve što nisam imala godinama. Sada imam, hvala Bogu, i donekle sam sretna zbog toga, ali isto tako mogu reći da me to ništa nije promijenilo i da nije sreća u novcu - poručila je.</p><p>- Ne hvalim se niti ističem to, ali ja koliko god mogu pomažem ljudima kojima je to najpotrebnije jer, ponavljam, nažalost znam kako je to kada nemaš - zaključila je Karimović.</p>