Glazbena diva Josipa Lisac (71) oduševila je publiku tijekom jučerašnjeg nastupa u emisiji 'A-Strana' svojim bezvremenski hitom 'O jednoj mladosti', a pozornost je privukla i njezina posebna haljina.

- Izdanje A strane, koje slijedi u subotu 5. veljače u 20:10 na Prvom programu HRT-a, posvećeno je antologijskim albumima koji su ostavili značajan trag u našoj glazbi. Josipa Lisac gošća je A strane, a na fotografiji je u društvu Siniše Škarice, producenta i glazbenog urednika i Petra Pece Popovića, rokoholičara i dobrog duha rock'n'rolla! Slike Karla Metikoša otisnute u tehnici sitotiska napravio je poznati umjetnik i slikar Danijel Srdarev - stoji na Josipinom službenom Instagram profilu uz fotografije

POGLEDAJTE VIDEO

Lisac je privukla svu pažnju u kompletu koji je istaknu njene vitke noge, a cijeli outfit je uparila s fotografijom Karla Metikoša.

Nastup je mnoge ostavio bez daha, a svoje oduševljenje obožavatelji su izrazili u komentarima ispod videa.

- 'Prekrasna', ' Jedna jedina Josipa Lisac', ' Jedinstvena Josipa kao i uvijek', 'Diva', 'Pjesma svih vremena', ' Žena je hodajuća umjetnost' - neki su od komentara.

Podsjetimo, Josipa i Karlo poznati su kao par koji je dijelio ogromnu ljubav, a pjevačica nakon njegove smrti svake godine njemu u čast pripremi koncert.

Pjevačica na razne načine često odaje počast Karlu s kojim je bila sve do njegove smrti a nedavno je ispričala kako ga je upoznala.

- Uživo smo se sreli potkraj 1970. u Skopju na nekom zajedničkom nastupu. Sjećam se da je sjedio za klavirom i nešto svirao. Prišla sam klaviru i rekla: 'Joj, vi prekrasno svirate!' Međutim, nije na mene uopće obratio pažnju. Kasnije su domaćini organizirali večeru, sjedili smo svi za velikim stolom, bilo je tu i glumaca i pjevača, političara... On i dalje nije obraćao pažnju. Idući put sreli smo se u Petrinji, 6. veljače 1971. Ušla sam u garderobu prepunu izvođača i prvo vidjela njega. Sreli su nam se pogledi i to je bilo to - otkrila je tada Lisac.