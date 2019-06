Josipa Pavičić je diplomirala: 'Nikad nije prekasno za učenje'

Danas je moj dan za slavlje i zahvalnost! Diploma međunarodnog SVEUČILISTA LIBERTAS zasluženo je u mojim rukama. Ponosna sam na sebe i sretna što nisam odustala od daljnjeg obrazovanja 🤗 Nikada nije kasno za učenje, njegujte zdravlje i znanje- u te se dvije stvari uvijek isplati ulagati. Hvala svakom profesoru i zaposleniku “Libertasa” i hvala poštovanom rektoru prof. dr. sc. Dušanu Pavloviću. A sad mi, molim vas čestitajteee😊 Sretnaaaaa sam do neba❤️

Josipa Pavicic (@josipapavicicberardini) on Jun 12, 2019