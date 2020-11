'Josipov pristup je agresivan, tjera ljude u depresiju i u inat'

Silvio je zaključio kako Josip ne zna iskomunicirati ono što mu je na misli. Josipa su pogodile riječi farmera, kao i njihov manjak volje za obavljanjem zadatka te se povukao u osamu kako bi se ispuhao

<p>Težak dan je iza farmera, a posebno iza <strong>Princea </strong>i gazde <strong>Josipa</strong>. Princea, koji je alergičan na ubode insekata, ubole su ose, no na svu sreću hitna je brzo stigla na farmu te je sve prošlo dobro. No, osim straha za Princeov život, gazdu Josipa muči i to kako će obaviti tjedni zadatak.</p><p>- Nisam imao priliku biti gazda, nit sam to iskreno priželjkivao, baš iz takvog razloga što ne želim sukobe s farmerima. Najviše me boli taj neuspjeh, već četiri tjedna nismo prošli niti jedan zadatak i to me počinje kočiti ovdje. Htio sam pokazati svoje znanje i vještine, međutim radi mog ponašanja i te strasti imam osjećaj da to sve pada u vodu - kazao je Josip. Kada je shvatio da je posla previše, a malo vremena i volje kod farmera, odlučio je sazvati obiteljski sastanak ne bi li doznao zašto farmeri nisu motivirani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u Farmi</strong></p><p><strong>Stjepan </strong>se nije ustručavao te je rekao kako mu ne odgovara način na koji vodi zajednicu.</p><p>- Moraš to malo suptilnije, jer meni se stvarno ne da stajati na mjestu gdje se ti dereš, i ono što ti je smetalo kod Zdenke ti isto radiš - poručio mu je.</p><p><strong>Silvio </strong>je zaključio kako Josip ne zna iskomunicirati ono što mu je na misli.</p><p>- Josip apsolutno nije najbolji motivator jer sam njegov način govora i izražavanja tjera ljude u depresiju i u inat da to ne žele raditi - objasnio je Silvio, a Saša je komentirao: 'Mislim da smo već izgubili zadatak jer je fizički pretežak. Ja nemam iskustva sa suhozidom i ne znam kako bih mogao pomoći još uz takav nastup kakav ima Josip koji je malo preagresivan i nametljiv, neda drugima prostora da nešto kažu'.</p><p>Josipa su pogodile riječi farmera, kao i njihov manjak volje za obavljanjem zadatka te se povukao u osamu kako bi se ispuhao.</p><p>- Ja sam imao mali slom i sad se vraćam malo tiši. Neću puno zanovijetat, neka prođe ovaj tjedan kako prođe, daljnji gazda će upravljati možda bolje od mene. Ljudi su počeli padati voljom jedan po jedan i više nisam mogao to kontrolirati - zaključio je gazda.</p><p>Ranije u danu, prije svih burnih događanja, na farmu je stigao <strong>Frano</strong>. Slijedila je igra za imunitet, a gazda Josip odlučio je da se za imunitet bore <strong>Prince </strong>i <strong>Dora</strong>. Igrali su igru Nebu pod oblake, a u 5 minuta uz pomoć kamenja koji su se nalazili u košarama trebali su složiti najviši tornjić, koji se pritom nije smio srušiti. Uspješnija je bila Dora i pobjedom si osigurala imunitet u ovom ciklusu.</p><p>- Pretpostavljam da bi me Stjepan mogao odabrati za drugog duelistu i Josip je to naslutio i mislim da me iz tog razloga odabrao - zaključila je Dora.</p>