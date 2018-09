Joško Čagalj Jole: 'Na Zrću sam bio prvi pravi partijaner...'

Najveći kompliment mu je kad mu netko kaže da je isti kao prije 25 godina kad je bio konobar. Možda čak i jednostavniji. U njegovoj glazbenoj karijeri dugačkoj dvadeset godina nema skandala, slovi za nasmijanog i vedrog čovjeka uvijek spremnog pomoći i živi miran obiteljski život. U braku je 12 godina s Anom te imaju tri kćeri. Ispušni ventili su mu vožnja motocikla, planinarenje, more i odlasci u njegov Zagvozd.

- Ne volim graditi karijeru na skandalima. Ne mogu smisliti umišljene i bahate ljude. Ne daj Bože da budem takav. Iako ne mislim da sam jedini koji nije gradio karijeru na skandalima, lažnim ljubavima ili insceniranim pričama. Trudim se živjeti jednostavan i pošten život, uvijek kažem da ne vodim estradni život. Ono što volim je glazba, općenito volim pjevati - kaže nam Joško Čagalj Jole (46).

Iako ga javnost doživljava kao izrazito vedrog čovjeka, Jole priznaje da zna pustiti suzu, i to nad tužnom sudbinom ljudi.

PRIJE SVIRKE NE BANČIM

- Više me ne može iznervirati ako sam prolio nešto po košulji, ako sam zagrebao auto, ako je propala gaža. Pa čak me više ni falši prijatelji ne mogu iznervirati. Moram zahvaliti Bogu što me služilo zdravlje. Uvijek sam stigao sretan kamo sam krenuo i vratio se kući. I pazim se. Ako sutradan nastupam, onda neću zabančiti noć prije iako sam dosta društven i obožavam društvo, ali pazim. Nastojim svesti neke stvari na minimum. Uvijek nosim ručnike, dvije, tri košulje, majice uvijek nastojim skinuti odmah mokro sa sebe. Potrudim se taj rizik da se ne prehladim i razbolim svesti na minimum. Trudim se uvijek doći kamo sam krenuo, naspavan i zdrav. A to što sam veseo valjda nosim genetski - kaže Jole.

POČEO U KAFIĆU Joško kaže da je često organizirao tulume, a tad ga je prijatelj pozvao da kod njega odradi gažu

Foto: TONCI CERINA

Volio bih da mi djeca budu kao i ja, samo da malo manje izlaze. Volim putovati, volim život, volim izazove, društvo, upoznavanje ljudi. Trudio sam se biti dobar sin, biti dobar u školi. Kad ti mama nešto tupi dvadeset godina, onda shvatiš da je bila u pravu, rekao je Jole. Obitelj mu je na prvom mjestu.

- Supruga i ja odgajamo djecu najbolje što znamo, naravno da će nekad neka od njih reći: ‘Što mi uvijek govoriš: osuši kosu, obuci donju majicu, pazi preko ceste...?’ Kad malo odrasteš, shvatiš da ti nitko ne želi najbolje kao roditelji, što je logično - kaže Jole.

PRVA SIMPATIJA STEFFANI

Rodio se u Njemačkoj, u gradiću Heilbronnu pored Stuttgarta, gdje je živio devet godina.

- Pamtim sretno djetinjstvo. Roditelji su radili cijele dane. Mama je prvo radila kao kuharica, a poslije u jednoj tvornici koja je proizvodila dijelove za televizore. Otac je bio prijevoznik u firmi, a poslije i šef u toj tvrtki. Vlasniku je bilo žao kad je otac rekao da ćemo se, kad osiguramo egzistenciju, vratiti. Tako je i bilo – priča Jole.

U Njemačkoj je imao i prvu simpatiju, Steffani, prvu susjedu. Imao je šest godina.

- Bili smo prijatelji, živjeli smo u istoj zgradi. Pamtim nju i njenog brata, Joaquim se zvao, i braću Marić - kaže Jole.

SLUŠAO JE TEREZU, MIŠU...

Odmalena je volio glazbu.

- U dućanima sam mnogo vremena provodio gdje su bile harmonikice, gitarice, flautice, tako da su me upisali u glazbenu školu, a nisam imao pet godina. A i roditelji vole glazbu. Kao što sam ja prenio na svoju djecu, tako su oni meni to usadili. U to vrijeme se slušao Rod Stewart, Tina Turner, Milo Hrnić, Mišo Kovač, Tereza Kesovija obavezno. Tako da sam danas dosta širok, volim otići na rock koncert, tamburaše, pa i na house. Obožavam house i r’n’b - kaže Jole.

Ljubav prema elektroničkoj glazbi, smije se i kaže, počela je na šanku.

- Lijepa mi je ta vibra, kad je pitki house, ne volim agresivni. I volim taj groove, volim plesati. Prvi party mi je bio, mislim, u Zagrebu. Pošto mi je vjenčani kum iz Tomislavgrada, ali drži restoran u Novalji, tako sam dolazio na Pag kad još nisu postojali ni Aquarius ni Papaya. Od početaka sam bio na Zrću. Na 500 partyja na kojima sam bio ne znam jesam li ikad vidio dva guranja, dvije tučnjave. Nisam nikad nikog ni iz svog ni iz šireg društva vodio na ispumpavanje. Vidio sam puno smijeha i dobrih koktela na partyju - kaže Jole.

Odmalena voli pjevati. Njegova karijera počela je u kafiću u Stobreču.

MISLIO DA GA HULJIĆ ZEZA

- Kod mene su se uvijek radili tulumi uz klavijaturu, pa onda frend donese gitaru i tako krene pjesma. Jednog dana kaže mi frend Robi Pezelj: ‘Ajde kad uvijek sviraš doma, donesi dva zvučnika i miksetu i napravit ćemo kod mene u kafiću tulum. Tako sam počeo biti one man band. U pola tuluma me pitao što radim idući petak. Ja govorim da ništa. ‘Aj ti najavi idući petak onda’, kaže. Idući petak je bilo još luđe - priča Jole.

Nakon dvije godine mu se pridružio gitarist i prateći vokal Milan Terze.

- Zahvaljujući Doris Dragović, došlo je do susreta Tončija Huljića i mene. Doris je bila na jednoj zabavi na kojoj sam nastupao. Pitala me: ‘Zašto ne napraviš nešto ozbiljnije? Gledam te i slušam cijelu večer’. Odgovorio sam: ‘Šta ja znam, ne znam nikog ni od menadžera ni od producenata, a čujem da svi traže nešto puno para’.

Pitala me tko me zanima. Rekao sam: ‘Pa zanima me Tonči Huljić’. Nakon dva dana zvoni telefon, zove Tonči. Najprije sam mislio da me netko zeza. Što smo dogovorili prije 21 godinu, suradnja traje i danas.

Najteže u karijeri bilo mu kad je imao nastup a dan prije umro mu je stric.

- To je jedan od minusa ovog posla. Nikog ne zanima boli li te uho, je li ti netko umro... Moraš doći na nastup. Neću zaboraviti kad je umro Zdenko Runjić, a Oliver je tu večer pjevao na Trgu, na koncertu dogovorenom pola godine prije. Pola koncerta je isplakao.

Otkrio je i koju muziku sluša.

- Obožavam i TBF i Dubiozu Kolektiv, Olivera neću ni komentirati, on je Bog i Isus. Radim ono što radim. Moja žena i mater znaju, kad kažem da ću doći za pet minuta, da me nema još dva sata - kaže Jole.

SLAVI 20 GODINA KARIJERE

Povodom 20 godina karijere radi veliki koncert u zagrebačkoj Ciboni 12. listopada. Uz njega nastupaju klapa Rišpet i Jelena Rozga. Žao mu je što mu gošća neće biti Doris Dragović.

- Godinama me nagovaraju na Cibonu, Gripe, Arenu. Arena je prevelik zalogaj.