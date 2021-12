Voditelj Joško Lokas (50), za Jutarnji.hr otvoreno je priznao da nikada neće zaboraviti prvu emisiju 'Potjere'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, ova emisija od samih je početaka omiljeni kviz gledateljima, a sada iza sebe ima već više od 1100 emitirah prikazivanja. Priznao je i da mu najveću motivaciju u 'Potjeri' daje mu to što je svaka emisija novi početak i nosi nove nepredviđene situacije.

- Mi se igramo ignorirajući stvarnost i pomičemo granice ljudskog znanja i snalaženja u zadanoj situaciji koju diktiraju pravila 'Potjere'. Fascinacija našim lovcima, za koje tvrdim da su među najbolje odabranim lovcima u svijetu, ne prestaje. Morana Zibar, Dean Kotiga, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa su jezičac na vagi uspješnog formata. Njima uz bok idu nevjerojatne ekipe natjecatelja koje s više ili manje uspjeha svakoj emisiji daju dodatnu presudnu vrijednost. Bez tog balansa ovakav format ne može ovoliko dugo opstati - govori Lokas.

Prvu emisiju 'Potjere' koju je vodio Joško nikad neće zaboraviti. Došao je snimati s Velebita, i to u trenutku kada je s ekipom snimao seriju 'Nestali'. Zbog nje je imao vrlo malo vremena za pripremu 'Potjere'. Bivši voditelj Tarik Filipović (49) mu je stalno bio na telefonu davajući upute, a on njemu o liku u seriji.

- Imali smo pakleni ritam. Njemu je kao pravom profesionalcu bilo stalo da 'Potjera' ostane onakvom kakvom ju je radio, a meni da njegov lik u seriji dodatno zakomplicira situaciju koja je ionako po scenariju već bila teška. U tom ludilu Tarik je na setu 'Nestalih', a ja na 'Potjeri'. Stojim ispred Gorana Uremovića Remsa koji mi daje posljednje upute pred snimanje kviza i sve čega se sjećam je njegovo posljednje pitanje 'Je li ti sve jasno?'. Kimnuo sam potvrdno glavom, a vjerujte ne sjećam se niti jedne jedine riječi. Rems me samo pogledao, okrenu se ekipi i rekao 'Bit će to O.K.' iako ni sam nije vjerovao u to - govori kroz smijeh Lokas te nadodaje kako je zahvalan što su mu prepustili vođenje ove popularne emisije.

Priznao je i da je emisija 'Upitnik' koja je krenula 1997. godine i proslavila ovog voditelja i dan danas njegov omiljeni kviz.

- Nastao je iz glava neprežaljenog Marija Maračića, velikog i dobrog Vedrana Perišića i mene. Bili smo klinci i imali snove o budućnosti i televiziji kakvu bismo voljeli gledati - ispričao je.

Nedavno je snimio pilot za kviz 'Solo', svojevrsni nasljednik 'Upitnika', za kojeg je uvjeren da je hit.

- Ako ikad zaživi, mogao bi postati Upitnik level up - objašnjava neumorni Lokas, koji uvijek paralelno radi više stvari jer nije od onih tipova koji znaju mirovati, priznaje Lokas.