Joško Vlašić za 24sata o Rubenu i otvorenom braku: 'Komentara nemam pa si izvucite zaključak'

Suprug Blanke Vlašić, belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, izjavio je u televizijskoj emisiji "Het Huis" kako njih dvoje imaju otvoreni brak. Dodao je da se njihov dogovor temelji na iskrenosti i povjerenju.

- Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj - rekao je Ruben pa priznao da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

Foto: Instagram

Blanka i Ruben u braku su od 2022., a iste godine dobili su sina Monda. O svemu se za net.hr oglasio i Blankin otac Joško Vlašić.

- Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko - rekao je Vlašić, a nama je u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio da je to "Rubenov život".

- Nemam što komentirati, svatko neka izvuče zaključak - kratko nam je rekao.

Ivana Ivanović/PIXSELL | Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Blankin otac tvrdi da provodi dane "nikad burnije", ali i da se osjeća odlično, posebice u društvu unuka. Izvori bliski sportskoj obitelji govore nam kako Blankin otac Joško ne voli komentirati odluke ni uvjerenja zeta Rubena Van Guchta te da se više fokusira na svoj život i kvalitetu istoga.

- Kad odlaze od babe i dide, plaču pa roditelji moraju u pomoć zvati i HGSS - u šali dodaje Joško, koji nam objašnjava kako kod bake i djeda unuci imaju pravo "dječje kraljevstvo" u vidu trampolina, tobogana, dvorca na napuhavanje i ljuljački.

Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram

Za njih će pripremiti i kućice na drveću. Podsjetimo, u lipnju tijekom Europskog nogometnog prvenstva Ruben se javljao uživo iz hotelske sobe u televizijsku emisiju. Tad su na krevetu u pozadini gledatelji primijetili ženske noge. Sportski novinar ih je pokušao sakriti šalicom, ali bilo je prekasno pa je priča postala viralna na internetu i društvenim mrežama. Van Gucht kasnije je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao da su to bile Blankine noge.

- To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam se na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakoga dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno - rekao je tad Ruben.

Iako su otvoreni brakovi tabu tema kod nas, svjetske zvijezde poput Willa Smitha i Jade Pinkett Smith te Dolly Parton uživaju u poligamiji.