Judita pjevala za prijatelja koji je poginuo: 'Grozne stvari su se dogodile, skrenula sam s puta'

Iz Zagreba je u 'Superstar' stigla i Judita Štorga. Trenira mačevanje, studira grafički dizajn, slika i crta.

- Glazba me izvuče iz teških situacija. Najteža sitacija u životu mi je bila kada mi je najbolji prijatelj poginuo - naglasila je Judita, a posebno joj je pomogla, istaknula je, kad joj je poginuo najbolji prijatelj, kojemu posvećuje i sudjelovanje u showu.

Foto: RTL

Žiriju se odlučila predstaviti pjesmom Katie Melue 'Wonderful Life'.

- Malo je bilo karikiranja. Želimo čuti tko si prava ti, ali pripisujemo ovo i tremi - rekla je Severina i dala 'da', dok je Nika rekla 'ne'.

- Ja mislim da si ti odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje - kazao joj je Tonči i izmamio joj suze.

- Koliko tebi ovo znači? - upitao ju je Filip.

Foto: RTL

- Jako! Desile su se neke grozne stvari koje su me skrenule s puta. Muzika me potaknula da iz najgorih nekih stvari se uzdignem opet i pređem preko njih... Ispunjava me - iskreno je priznala sa suzama u očima.

- Više sam bio za 'ne', ali kad nekome ovo ovoliko znači... Drugi put samo budi ono što jesi, prošla si - usrećio ju je Filip.