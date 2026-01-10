Jugoslavensku Shirley Temple smrt supruga odvela je na mučni put teških depresija

Velika glumica i jedna od najvećih zvijezda Jugoslavije prije sedam godina primljena je u Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Pričalo se da je u krvi tad imala veliku količinu alkohola u kombinaciji s lijekovima protiv depresije. Spasio ju je brat Predrag Arnerić koji je, zabrinut što mu sestra ne odgovara na pozive, provalio u stan i vidio je kako leži na podu. No godinu dana kasnije, tog 10. siječnja 2020., brat ju je pronašao mrtvu u njezinu beogradskom stanu. Nedino beživotno tijelo klonulo je u stolcu u blagovaonici. U trenutku smrti imala je 66 godina.

Neda Arnerić rođena je u srpskom Knjaževcu 15. srpnja 1953. Roditelji su joj bili Milica, domaćica, i Slavko Arnerić, liječnik po zanimanju. Jednom je prilikom, gostujući u televizijskoj emisiji, otkrila da podrijetlo vuče s Korčule i zato je prezime Arnerić zapravo bilo rijetko u Srbiji.

Otkrila je glumu već s deset godina

- Arnerić je jedno staro prezime, korčulansko. Ja rodoslov, moram se pohvaliti, imam negdje iz 14. stoljeća. Točno mogu na papiru vidjeti tko su mi davni, davni preci. Prezime Arneri je došlo od imena Arnerijus, to je bio neki naš čuveni predak koji se prezivao Dobroslavić, znači nismo Talijani - ispričala je tom prilikom Neda dodajući da je njezin djed, koji je bio veliki pobornik jugoslavenske ideje, prezimenu Arneri dodao “ć” na kraju kako bi zvučalo što slavenskije.

Neda je, svi će to reći, bila jednostavno rođena za scenu. Od prelijepe djevojčice izrasla je u divnu djevojku i ženu koja je ostvarila niz respektabilnih uloga, dok se istodobno smatrala jednom od najljepših žena i seks-simbolom Jugoslavije. Karijeru glumice počela je sa samo deset godina kao polaznica glumačke škole koju je vodio redatelj Bata Miladinović. Istodobno je bila i članica dječje dramske grupe RTV Beograd, a išla je i na satove baleta.

Njezin talent prepoznao je redatelj Puriša Đorđević i tako je Neda već u dobi od 13 godina, davne 1966., snimila prvi film. Bila je riječ o filmu naziva “San”, a govorio je o djeci kojima je Drugi svjetski rat raspršio snove. Na snimanje tog filma pratila ju je majka, koja je kao domaćica imala dovoljno vremena da se posveti karijeri maloljetne kćeri. Već ta prva uloga bila je presudna i Neda je postala zvijezda jugoslavenske kinematografije kojoj je samo nebo bilo granica. Njezina ljepota navodno joj je na početku bila uteg, neki su smatrali da je riječ samo o lijepom licu i djevojci koja se na platnima našla isključivo zbog svog izgleda.

No nakon što je zaredala nekoliko filmova, u kojima su do izražaja došle Nedine glumačke sposobnosti, dobila je respekt i kredibilitet te su je diljem Jugoslavije počeli smatrati prelijepom ženom koja je ujedno i vrsna glumica. Iznimno je dug popis filmova i serija u kojima je Neda tijekom desetljeća ostvarila zapažene uloge. Radila je neumorno sve do 2016., snimila je otprilike 110 filmova te odigrala više od 40 kazališnih uloga. Više puta se i skinula zbog uloga, što je prilično teško padalo njezinu ocu koji je bio povučen čovjek i šef bolničke klinike.

Iako je Nedin životni poziv bio umjetnički, 1996. se politički aktivirala te učlanila u Demokratsku stranku. Bila je vrlo aktivna na prosvjedima sljedećih nekoliko godina, vjerujući da na taj način pozitivno utječe na budućnost Srbije i djece koja u njoj odrastaju. U to je vrijeme upoznala i sad pokojnog premijera Zorana Đinđića, koji joj je ponudio mjesto u parlamentu. Prihvatila ga je, no 2003. našla se u središtu takozvane afere Bodrum. Stranka G17 je optužila Demokratsku stranku da je na glasanju za guvernera NBS-a korištena kartica zastupnice Nede Arnerić koja glasanju uopće nije prisustvovala s obzirom na to da je u tom trenutku bila na odmoru u turskom ljetovalištu Bodrum. Te iste godine u atentatu je ubijen Zoran Đinđić i Neda se nakon njegove smrti povukla iz politike rekavši da joj političke aktivnosti uzimaju dragocjeno vrijeme.

A koliko su pažnje plijenile Nedine uloge, toliko su svi željeli znati detalje o njezinu privatnom životu koji se trudila držati dalje od javnosti. No s obzirom na njezinu popularnost, to nije bilo moguće i svaki detalj o Nedinoj privatnosti koji bi isplivao privlačio je veliku pažnju. Udavala se tri puta, a prva dva je svojim odlukama prilično iznenadila sve oko sebe. Kolegu Dejana Karaklajića, prvog supruga, upoznala je na snimanju filma “Užička republika” i ljubav koja je planula među njima bila je toliko snažna da je Neda u jednom trenu nazvala agenta te mu rekla da odustaje od snimanja filma jer se udaje. Ustrajala je u odluci, iako su joj prijetili da bi joj odustajanje od snimanja moglo zatvoriti vrata prema inozemnim ulogama. Udala se, no brak je potrajao samo dvije godine. Ipak, s Karaklajićem je ostala u prijateljskim odnosima do kraja života.

Na snimanju ratne drame ‘Sutjeska’ 1973. upoznala je Richarda Burtona i Elizabeth Taylor te nikad nije zaboravila kakav su tretman uživali | Foto: VL arhiva

Njezin sljedeći brak ponovno je bilo iznenađenje za javnost s obzirom na to da se radilo o “zabranjenoj ljubavi”. Glumac Rade Marković čak je 32 godine bio stariji od Nede i mnogi su smatrali da su se, s obzirom na dobnu razliku, spojili nespojivi, čak i Nedina majka. No Neda to nije tako vidjela.

- Ah, Rade Marković je itekako značajan za mene. S njim sam proživjela tri divne godine. Sad se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je sve fenomenalno funkcioniralo. Nisam shvaćala zbog čega se svi zgražaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu s mojom mamom - rekla je Neda jednom prilikom dodajući da razliku u godinama nikad nije osjećala te da je s Radom i nakon razvoda, dok je bio živ, imala dobre odnose, dok su se tijekom susreta s nostalgijom prisjećali vremena koje su proveli zajedno.

Posljednju ulogu ostvarila je 2018. u hrvatskom filmu ‘Aleksi’ u režiji Barbare Vekarić, a dvije godine ranije igrala je u ZKM-ovoj predstavi ‘Živjet ćemo bolje’ redateljica Senke Bulić | Foto: slavko midzor/Pixsell

Istinsku ljubavnu sreću našla je s Miloradom Meštrovićem, uglednim liječnikom i predsjednikom Svjetskog udruženja maksilofacijalne kirurgije. S njim je u braku provela 35 godina, a njegova ju je smrt shrvala. Zna se da su se upoznali 1981. kad je on u došao u kazalište pogledati predstavu “Mušica” u kojoj je Neda glumila. Nakon predstave otišli su na večeru i uslijedila je lijepa ljubavna priča u kojoj su Neda i Milorad počeli živjeti zajedno već nakon nekoliko dana. Poznate su kasnije Nedine izjave u kojima je govorila kako je, čim je ugledala Milorada, znala da će s njim ostati zauvijek. Kad je Milorad preminuo krajem 2018., proslavljena glumica bila je posve shrvana, nemoćna nositi se gubitkom supruga kojeg je obožavala. Brzo nakon njegove smrti hospitalizirana je zato što se navodno pokušala ubiti. Popila je veliku količinu tableta za smirenje i u nesvjesnom stanju ju je pronašao brat koji je pozvao hitnu pomoć, kao što smo spomenuli na početku teksta.

Nakon izlaska iz bolnice za srpsko izdanje Glorije ispričala je da se nije osjećala dobro, no da jednako tako nije bila svjesna te goleme praznine koju je prouzročila smrt njezina supruga. U tom je istom intervjuu rekla kako joj je drago što nema djecu jer živimo u izrazito nestabilnim vremenima, no iako nije imala potomaka, bila je vrlo bliska s djecom i unucima svog brata. Upravo su joj oni bili najveća podrška kad je 2016. pala s trećeg kata zgrade. Slomila je tad peti vratni kralježak, prvi lumbalni i dvanaesti grudni. Već onda se u javnosti počelo špekulirati o navodnom pokušaju samoubojstva, no njezin suprug sve je opovrgnuo.

U legendarnom filmu ‘Ko to tamo peva’ Neda je igrala mladu, a Slavko Štimac neiskusnog mladoženju | Foto: Profimedia

- Neda je došla s poslovnog sastanka povodom snimanja neke serije i požalila se da je umorna. Zajedno smo gledali Đokovićev meč na televiziji, nakon čega je izašla na terasu da objesi rublje. Ne znam što se dogodilo, samo sam u jednom trenutku čuo da je pala - ispričao je Milorad nakon nesreće. Neda je desetljećima bila vijest u medijima, iz raznih razloga, što zbog svoje glumačke veličine, što zbog sretnih i nesretnih trenutaka iz privatnog života. Jedna od njezinih izjava, koja je privukla veliku pažnju, ali i simpatije javnosti, bilo je priznanje da je kao petnaestogodišnja djevojčica bila ludo zaljubljena u Arsena Dedića. Otkrila je to desetljećima kasnije, istaknuvši pritom da između njih ipak nikad nije bilo ništa više od prijateljstva.

- To je jedan od rijetkih muškaraca u kojeg sam se zaljubila a da među nama nije bilo ništa, i to samo zato što je između nas stajala njegova umjetnost, ali i moje dječje godine. Volio je da ga se osvaja i prepuštao se vrlo lako. Teško mi je govoriti o njemu, osobito dok slušam kapi kiše. Ne želim biti patetična - rekla je Neda Arnerić za Hello 2015., netom nakon što je umro velikan Arsen Dedić.

Film ‘Ispravi se, Delfina’ snimila je 1977 | Foto: VL arhiva

Tužno, ali ni Nede danas više nema. Smrt supruga odvela ju je na mučni put teških depresija s kojima se borila sve do posljednjih momenata. Pokopana je u Aleji Zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu i zauvijek će ostati jedna od najvećih glumačkih umjetnica na ovim prostorima.