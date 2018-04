Jura radi tulum na Chill&Grillu: 'Živim u zajednici s mačkom'

Na drugom Zagreb Chill&Grillu, najvećem festivalu klope, cuge i mjuze, na Bundeku ove subote pjevat će Jura Stublić & Film.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Ja i dalje pišem pjesme, ali ih ne snimam. Nisam zadovoljan načinom na koji se to radi kod nas. Sve mi je to jeftino, napola. Htio bih snimiti nešto što će trajati sljedećih 30 godina. Produkcija je danas bolja, ali mislim da su pjesme lošije. Ako napravite dobar zvuk, pjesma će trajati zauvijek, dok god budu postojali ljudi - rekao je jednom prilikom Stublić, koji će zagrebačkoj publici pjevati samo neke od svojih dugovječnih hitova, kao što su 'Doći ću ti u snovima', 'Sjećam se prvog poljupca', 'Pjevajmo do zore', 'Mi nismo sami' i druge. Stublić je lani u listopadu s fanovima proslavio trideseti rođendan albuma 'Sunce sja!' s hitovima 'Sjećam se prvog poljupca' i 'Ivana'.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Malo pokušavam napraviti neki studio, pokušavam nešto snimati. Mislim da smo možda najsporiji studio u svemiru, otprilike tjedno snimimo pet nota, ali možda sam i previše rekao - objasnio je pjevač koji se povukao sa scene. Ima mačka Topinija koji mu je najveća ljubav. Već desetak godina, kaže, žive u sretnoj zajednici čovjeka i životinje. Uz Stublića, nastupat će i Mangroove, The Second Hand Band, Noa & Funkblasters, Luce te Letu Štuke. Na festivalu će nastupati i DJ Don Tom, Ozren Kanceljak, Stanko Bondža te DJ Prince.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Gastronomske specijalitete pripremat će neki od najboljih kulinarskih chefova u Hrvatskoj, kao što su David Skoko, Lana Klingor Mihić, Priska Thuring koja će kuhati s djecom s invaliditetom iz centra UNUO, Darko Kontin, Vedran Bošković, Zoran Delić, Michel Tokić i Marko Palfi. Kuharsko umijeće na Bundeku pokazat će i učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb, a moći ćete kušati i delicije koje će spravljati chefovi u Mistery box dvobojima.

Organizator festivala je Gastro.hr, glavni medijski pokrovitelj 24sata, a generalni pokrovitelj festivala je Podravka. Partneri projekta su Pevec, Jamnica kao službena voda festivala, Tele2, Labud - Kisko i Permetal, Dukat - President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Mesna industrija Ravlić, Nescafe i TOI TOI.

