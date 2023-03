Juraj Zigman: 'Šokirat će vas ljudi koji su ispod maski, a tajim i veliku holivudsku suradnju'

Maske su gotove, ali uvijek se na kraju još bruse posljednji detalji. Bit će tu još posla jer ove godine show ide uživo i malo je drukčiji koncept. No to me ne straši, samo želim da sve bude što bolje, govori nam riječki dizajner Juraj Zigman. I ove je godine osmislio 12 maski. Prvih šest, Leptir, Banana, Flamingo, Medo, Čudnovište i Dino, predstavit će se u prvoj RTL-ovoj emisiji “Masked Singera” ove subote, 11. ožujka u 20:15 sati na grandioznoj pozornici pred stotinama tisuća gledatelja, i to u jednom od najvećih studija u Hrvatskoj.