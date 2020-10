A post shared by LIDIJA BA\u010cI\u0106 LILLE\ud83c\udded\ud83c\uddf7Singer\ud83c\udfa4 (@lidijabacic_lile) on Oct 24, 2020 at 10:04am PDT

A sada je poznato da se radi o\u00a0Juri\u00a0Lako\u0161u\u00a0Vrkljanu, \u010diji plesni pokreti nikog nisu ostavili ravnodu\u0161nim, pi\u0161e portal\u00a0Infovodice. Zezaju ga kako ple\u0161e i dok \u0161eta...

-\u00a0Imam 22 godine i trenuta\u010dno\u00a0sam zaposlen u caffe baru. \u017delja mi je da se profesionalno bavim plesom, dosta toga me zanima, ponajvi\u0161e Latino-ameri\u010dki plesovi: Bolero, Cha-cha-cha, Mambo, Salsa\u2026 A\u00a0i klasi\u010dni kao naprimjer Tango, Blues - rekao je za\u00a0Infovodice.

Ispri\u010dao je kako je sve po\u010delo\u00a02017. kada je kao konobar radio na CMC after partyju.

-\u00a0Na tim partijima morali smo zabaviti goste, a i sebe. Ekipa me postavila doslovno na \u0161ank i rekla 'Jure ple\u0161i', tako je to sve po\u010delo. U\u017eivam ple\u0161u\u0107i, drago mi je kad vidim pozitivne reakcije kod publike, bitno je da su svi dobro raspolo\u017eeni. Sve radim iz zabave, a mo\u017eda jednog dana bude i profesionalno - zaklju\u010dio je.

Jure (22) je Lidiji Bačić 'ukrao' show: Konobar pleše i dok šeta

Drago mi je kad vidim pozitivne reakcije kod publike, bitno je da su svi dobro raspoloženi. Sve radim iz zabave, a možda jednog dana bude i profesionalno, kaže

<p>Kada je <strong>Lidija Bačić</strong> (35) zapjevala novi singl 'Radi Radi Radi' i pritom izvodila seksi pokrete u Vodicama, nije mogla ni slutiti da će joj cijeli show 'ukrasti' mladić sa šeširom koji se rasplesao iza nje.</p><p>A sada je poznato da se radi o <strong>Juri Lakošu Vrkljanu</strong>, čiji plesni pokreti nikog nisu ostavili ravnodušnim, piše portal <a href="https://www.infovodice.com/zanimljivosti/15316-mala-plesna-video-razglednica-iz-vodica-jure-plese-i-dok-seta.html">Infovodice</a>. Zezaju ga kako pleše i dok šeta...</p><p>- Imam 22 godine i trenutačno sam zaposlen u caffe baru. Želja mi je da se profesionalno bavim plesom, dosta toga me zanima, ponajviše Latino-američki plesovi: Bolero, Cha-cha-cha, Mambo, Salsa… A i klasični kao naprimjer Tango, Blues - rekao je za <a href="https://www.infovodice.com/zanimljivosti/15316-mala-plesna-video-razglednica-iz-vodica-jure-plese-i-dok-seta.html">Infovodice</a>.</p><p>Ispričao je kako je sve počelo 2017. kada je kao konobar radio na CMC after partyju.</p><p>- Na tim partijima morali smo zabaviti goste, a i sebe. Ekipa me postavila doslovno na šank i rekla 'Jure pleši', tako je to sve počelo. Uživam plešući, drago mi je kad vidim pozitivne reakcije kod publike, bitno je da su svi dobro raspoloženi. Sve radim iz zabave, a možda jednog dana bude i profesionalno - zaključio je.</p>