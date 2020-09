Jure Brkljača mora na operaciju: 'Ne čujem dobro, to je problem'

Ono što mnogi o Brkljači nisu znali jest to da glazbenik već godinama ima problem sa sluhom, koji mu uvelike otežava da radi ono što bi želio i što misli da najbolje zna.

<p>Mladi zadarski pjevač <strong>Jure Brkljača</strong> (25) probio se u talent showu The Voice, a posljednjih godina isto pokušava napraviti i na domaćoj glazbenoj sceni, gdje je njegov vokal zapeo za uho ljubiteljima balada i mediteranskog popa. </p><p>Ono što mnogi o Brkljači nisu znali jest to da se glazbenik već godinama ima problem sa sluhom, koji mu uvelike otežava da radi ono što bi želio i što misli da najbolje zna. </p><p>- Od malena imam problema s uhom, a sad imam dogovorenu operaciju kojom ćemo probati vratiti staro stanje. Ja zapravo nemam stremen i ne mogu čuti nikako. Možda stavim umjetni pa ću ponovno moći 'čuti po starome' - kazao je Jure za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/406346/pjeva-poput-olivera-a-slabije-cuje-ekskluzivno-doznajemo-da-jure-brkljaca-ide-na-operaciju-kako-bi-povratio-sluh/">RTL-ov Exkluziv</a>.</p><p>Nada se kako bi sve ovo uskoro mogao postati problem iz prošlosti za njega. </p><p>- Kad nastupam nekad slabije čujem neke frekvencije i muzičare i to mi dosta otežava posao te stvara pritisak, ali već sam nekako navikao s tim živjeti - priznao je.</p>