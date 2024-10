Justin Bieber odao počast Liamu Payneu uz dirljivi video: Počivaj

Pjevač Justin Bieber (30) posvetio je dirljivu objavu Liamu Payneu, šest dana nakon njegove smrti. Bivši član grupe One Direction preminuo je u 31. godini nakon pada s hotelskog balkona u Buenos Airesu u Argentini.

- Počivaj u miru, Liame - napisao je u ponedjeljak na videu, u kojem su prikazani cvjetni aranžmani i poruke, koje su Liamovi fanovi ostavili u čast pokojnog pjevača.

Foto: Instagram/screenshot

- Samo zapamti, smiješ tugovati kao obožavatelj. Smiješ voljeti nekoga koga nikada nisi upoznao. Smiješ cijeniti nekoga zbog njegove umjetnosti. Smiješ plakati, slomiti se, osjećati kao da je dio tebe nestao - čuje se u videu.

Liam je 2017. opisao Biebera za magazin Rollercoaster kao 'sjajnog dečka s velikim srcem'. Na Liamovoj audiciji za X Factor članica žirija Cheryl Cole mu je čak rekla da misli kako izgleda poput Justina Biebera. Na to je Liam odgovorio: 'Sviđa mi se to. Puno vam hvala.'

NFL: Super Bowl LVIII-San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs | Foto: Joe Camporeale/REUTERS/Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard

U ponedjeljak je objavljen toksikološki nalaz Liama Paynea. Pjevač je imao tragove kombinacije više droga u tijelu, uključujući 'ružičasti kokain', kad je pao s balkona, prema izvješćima argentinske policije. Nalaz je otkrio tragove kokaina, benzodiazepina, crack kokaina i 'ružičastog kokaina' koji je kombinacija metamfetamina, ketamina i MDMA.

- U njegovoj hotelskoj sobi pronađena je i improvizirana aluminijska cijev za unos droge - navodi se još.

Duke of Sussex at WE Day UK | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

Uzrok smrti, utvrdili su liječnici, bile su višestruke teške ozljede, a među njima je bila i fraktura lubanje, izvijestio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa.

Osoblje hotela u Buenos Airesu, gdje je Liam Payne preminuo uslijed pada, pod istragom je zbog sumnje da je pjevaču nabavljalo teške droge u danima koji su prethodili njegovoj smrti.

Muškarci su optuženi za krijumčarenje raznih narkotika u pjevačev apartman u hotelu CasaSur u luksuznoj četvrti Palermo.

Pretpostavlja se da su sobar i još jedan član osoblja sakrili drogu u kutiji sapuna, koju su detektivi pronašli u Liamovoj sobi nakon njegove smrti.

Detektivi su ispitali zaposlenike.

- U hotelu su bila dva muškarca koja su Liama opskrbljivala drogom. Slali su taksije da preuzimaju pakete za njega. Jedan od tih muškaraca radio je u odjelu za čišćenje - otkrio je blizak prijatelj Liama Paynea.

- Nakon Liamove smrti primijetili su da je jedan taksi poslan na zaposlenikovu kućnu adresu. Upravitelj hotela pitao ga je zašto je taksi otišao na njegovu kućnu adresu, a kad nije mogao dati objašnjenje, dobio je otkaz - dodao je.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS