Justin Bieber snimio video kako pomiče lice zbog teške borbe sa sindromom: 'Ide mu sve bolje...'

Svjetski poznati pjevač Justin Bieber (29) obavijestio je obožavatelje o svom oporavku nakon dijagnoze 'Ramsay Hunt' sindroma. Na svom Instagram Storyju u srijedu podijelio je video u kojem je mogao pomicati obje strane lica - pokret koji nije mogao napraviti prošle godine.

- Sačekajte - napisao je svojim pratiteljima na Instagram profilu koji broji više od 281 milijuna.

U kratkom snimku, Bieber je pomicao oči s jedne na drugu stranu, podizao obrve i smiješio se dok se u pozadini čula pjesma 'Ice T' od Temsa. Sindrom 'Ramsay Hunt' karakterizira bolni osip u blizini uha, na licu ili na ustima. Manifestira se kada virus 'varicella-zoster' inficira živac u glavi, a ponekad može uzrokovati paralizu lica.

Prošlog lipnja je kanadski pjevač otkrio da pati od ovog sindroma. U to je vrijeme dvostruki dobitnik Grammyja rekao da će oporavak potrajati i da će morati raditi razne vježbe za lice. Dijagnoza ga je natjerala da odgodi datume američke turneje 'Justice World Tour'.

- Želio sam podijeliti djelić onoga kako se osjećam. Svakim danom je sve bolje - objasnio je u videu na Instagramu u lipnju.

- Kroz svu tu nelagodu našao sam utjehu u onome tko me je stvorio i tko me poznaje. On poznaje najmračnije dijelove mene za koje ne želim da itko zna i neprestano me prima u svoje ruke pune ljubavi - rekao je Justin misleći na Boga.

Bieber je primijetio da mu je njegova vjera dala mir tijekom ove 'oluje' s kojom se suočava.

- Do ovog trenutka u svom životu shvaćam da oluje dolaze i prolaze - napisao je objavu, dodajući da Isusovu prisutnost u ovoj situaciji.

Pjevač je nedavno primijećen na zabavi povodom dodjele Oscara Vanity Faira u nedjelju navečer nakon što je odlučio odustati od šetnje crvenim tepihom sa svojom suprugom Hailey Bieber (26).

