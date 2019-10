Justin joj slomio srce pa mu se osvetila pjesmom: 'Zbogom...'

Pjevačica i glumica Selena Gomez (27) nedavno je izbacila novi album i pjesmu 'Lose You To Love Me', a obožavatelji su primijetili kako su riječi pjesme svakako posvećene njezinom bivšem dečku Justinu Bieberu (25) s kojim je bila u vezi od 2011. do 2017. godine.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Obećao si mi svijet i pala sam na to. Stavila sam te na prvo mjesto i obožavao si to. Za dva mjeseca si nas zamijenio - pjeva popularna američka pjevačica, ciljajući na to kako je Bieber nedugo nakon njihovog prekida prohodao s modelom Hailey Baldwin (22), a ubrzo se za nju i oženio.

Spot je u 14 sati prešao sedam milijuna pregleda, a pjevačica se svojim obožavateljima zahvalila putem društvenih mreža.

Foto: Instagram

- Hvala svima koji ste mi bili podrška uz moje uspone i padove. Ne bi mogla ovo bez vas - napisala je Gomez na Instagramu. Američka pjevačica nedavno je progovorila o psihičkim problemima s kojima se suočila te objasnila koliko se bolje osjeća.

- Prošle godine patila sam i emocionalno i psihički nisam bila sposobna ni za što. Nisam se mogla smijati ili se praviti da je sve normalno. Osjećala sam da su me bol i anksioznost preplavile u istom trenutku i to su mi bili najstrašniji trenuci u životu.

