Maja Šuput (39) nasmijala je fanove posljednjim statusom na Instagramu koji je posvetila zaručniku Nenadu Tatarinovu (34).

- Ono kad imaš mlađeg dečka pa mu prije izlaska kažeš: 'Dođi mami' - napisala je Maja ispod zajedničke fotografije snimljene u hotelu u Milanu.

Maja je od prošle godine zaručena za Nenada, a svoju ljubav sretni zaručnici ne skrivaju od javnosti. Tako je pjevačica nedavno priznala da će uskoro početi 'raditi' na prinovi.

- Nenad i ja smo se već dogovorili da ću ja pjevati, a on će me s bebom pratiti na putovanjima. Neki prijatelji su mi savjetovali da angažiram dvije dadilje. Ja bih staru i ružnu, a Nenad je rekao da to ne dolazi u obzir jer moramo paziti na svoj imidž - ispričala je Maja za Gloriju.

Par se želio vjenčati već lani, ali Maja tada, kako kaže, nije imala nijednu slobodnu subotu.

- Jedva čekam da se udam, a i Nenad više ne želi slušati kako mu govorim da nemam vremena. Uzeo je stvar u svoje ruke i počeo dogovarati svadbu tako da više nemam izgovora. Pripreme su krenule i sigurno se udajem iduće godine, nadam se do jeseni - priznala je nedavno pjevačica koja je rado viđeni glazbeni gost na tuđim vjenčanjima.

Na svadbama je počela pjevati prije više od deset godina, a cijena angažmana s bendom navodno se kreće od 60.000 kuna.

