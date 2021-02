Oskarovac Ben Affleck (48) progovorio je o dobrim i lošim iskustvima u životu, koji su ga oblikovali.

- Zašao sam u godine kad imam dovoljno iskustva da nakon svih uspona i padova, uspjeha i neuspjeha, veselja, radosti, muka i boli koje sam doživio u privatnom i profesionalnom životu mogu reći da se nemam što skrivati i čega se sramiti. Stid je toksičan osjećaj, koji vodi samosažaljenju i na kraju rezultira manjkom samopouzdanja i odvratnosti prema samome sebi - izjavio je Ben Affleck za The Hollywood Reporter.

No, osim što se borio s alkoholizmom i depresijom, najgorim razdobljem u životu smatra razvod od glumice Jennifer Garner (48). Službeno su se razveli 2018. godine.

- Uz suprugu i troje djece nisam se više mogao zamisliti bez obitelji, odvojen od njih, sa životom na drugoj adresi. Kad me Jennifer ostavila za mene je to bilo najbolnije iskustvo i najveće razočaranje mog života. No, uspio sam ga prevladati i na taj način postao bolji glumac - rekao je Affleck.

Ben i Jennifer skupa imaju kćeri Violet (15) i Seraphinu (12) te sina Samuela (8). Glumac je bivšu suprugu nazvao divnom majkom, brižljivom i odgovornom.