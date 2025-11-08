Obavijesti

Show

Komentari 0
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Kad nema filmskih ostavština, za neke bar ostaje pisani trag

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Kad nema filmskih ostavština, za neke bar ostaje pisani trag
Foto: Milan Sabic/PIXSELL.

Već smo pisali kako je pomalo neshvatljivo kako nema filmova posvećenih nekim našim glazbenim legendama. Bilo je najava da se nešto sprema oko Ive Robića, a najfriškije je ona o filmu o Miši Kovaču.

Navodno je i sam pjevač dao blagoslov, složio se s idejom filma koji bi trebao režirati Vinko Brešan, scenarij je napravila književnica Milana Vlaović Kovaček, a na njemu je surađivao i Pjer Žalica. Išlo se toliko daleko da se i Goran Bogdan spominjao kao jedan od favorita za ulogu Miše u određenom dijelu njegova života. Pokušali smo već ranije od produkcije saznati neke detalje, ali odbili su reći bilo što gotovo s gnušanjem, kao da se srame toga što rade, ili kao da u najmanju ruku rade na nečem tako važnom da će promijeniti svijet...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...
SPOTAKNULA SE

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala
Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
NEZGODA NA KONCERTU

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Iako se spotaknula i pala dok je izvodila pjesmu, Severina nije tome pridala previše pažnje. Okrenula se, podignula, a zatim nastavila pjevati. Društvenim mrežama kruži nova snimka, a fanovi su oduševljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025