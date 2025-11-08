Kad nema filmskih ostavština, za neke bar ostaje pisani trag

Navodno je i sam pjevač dao blagoslov, složio se s idejom filma koji bi trebao režirati Vinko Brešan, scenarij je napravila književnica Milana Vlaović Kovaček, a na njemu je surađivao i Pjer Žalica. Išlo se toliko daleko da se i Goran Bogdan spominjao kao jedan od favorita za ulogu Miše u određenom dijelu njegova života. Pokušali smo već ranije od produkcije saznati neke detalje, ali odbili su reći bilo što gotovo s gnušanjem, kao da se srame toga što rade, ili kao da u najmanju ruku rade na nečem tako važnom da će promijeniti svijet...

