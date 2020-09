Kada je umrla njegova June, i Johnny Cash se samo 'ugasio'

Na današnji dan prije 17 godina svijet je napustio vjerojatno najveći country pjevač svih vremena čiji je život obilježila i jedinstvena ljubavna priča

<p>Iako je <strong>Johnny Cash</strong>, američka country legenda, umro zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom 2003. godine, mnogi smatraju da je 'čovjek u crnom' (kako su ga obožavatelji nazvali), umro od slomljena srca. Samo četiri mjeseca ranije nakon operacije srca umrla je njegova June s kojom je bio nerazdvojan punih 35 godina koliko su proveli u braku. </p><p>A upravo je ta lijepa, dobra i pametna žena uspjela izvesti autodestruktivnog Johnnyja sklonog porocima na pravi put. Ona mu je bila prijateljica, sestra, majka, ljubavnica... Zapravo sve ono što žena jest muškarcu, ako je njihova ljubav iskrena i potpuna. A ljubav Johnnyja i tri godine starije June bila je takva. On bez nje nije mogao živjeti.</p><p>Johnny je June prvi put ugledao kada je bio na maturalnom putovanju u srednjoj školi. Cashov razred išao je u Nashville gdje je June imala nastup s obiteljskim sastavom 'The Carter Family' koju su nazivali 'prvom obitelji country glazbe'. Nakon toga prošle su godine i godine prije nego su se upoznali 1956. u backstageu dvorane Grand Ole Opryja.</p><p>- Jednog dana ću te oženiti - rekao joj je Johnny tada iako ga je kod kuće čekala prva supruga Vivian Liberto s kojom je imao četiri kćeri.U to je doba prodavao alat. U braku s Vivan Liberto bio je sedam godina, do 1961. Vjenčali su se čim je izašao iz vojske, a dobili su četiri kćeri: Rosanne, Kathleen, Cynthiju i Taru Joan. U to je doba prodavao alat. June je bila tada u svom drugom braku. S prvim suprugom pjevačom Carlom Smithom imala je kći, a s drugim Edwardom Nixom također je dobila djevojčicu.</p><p>- Osjećala sam se kao da sam upala u vatru i kao da sam živa gorjela - opisala je jednom prilikom June kako se osjećala kada se zaljubila u Johnnyja. Ti osjećaji bili su joj inspiracija da napiše pjesmu 'Ring of Fire'. Pjesmu je u originalu otpjevala Juneina sestra Anita, ali postala je hit tek kada ju je Johnny prilagodio, dodao trubače i otpjevao svoju verziju. Oboje su tada bili u braku i oboje su bili vjernici. Za June, zaljubljivanje u oženjenog muškarca bio je smrtni grijeh. Dok je pisala riječi za 'Ring of Fire' na pameti su joj bili plameni jezici pakla, gdje je vjerovala da će gorjeti zbog zabranjene ljubavi.</p><p>Ova pjesma bila je prva u nizu njihovih zajedničkih hitova. Njihovi potisnuti osjećaji koje su gajili jedno prema drugome dolazili su do izražaja kada bi nastupali skupa. Kemija između para bila neporeciva. June i Johnny počeli su nastupati zajedno početkom 60-ih. Sve su se više zbližavali i sve više udaljavali od svojih supružnika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- June je ‘Ring of Fire’ napisala za mene i točno takva je bila naša afera. Bili smo ludo zaljubljeni i cijelo vrijeme zajedno radili. A kada je turneja završila, morali smo ići kući svojim obiteljima. To je boljelo - iskreno je jedanput ispričao Johnny Cash.</p><p>Johnny je napokon 1966. razveo od žene, a June je zatražila razvod od svog drugog supruga. No Johnny je bio ovisnik o tabletama, drogi i alkoholu. Nekoliko puta je zaprosio June, ali ona mu je rekla da se neće udati za njega dok se ne skine s droge. On je tada obećao da će sve učiniti da bude njegova.</p><p>Punih trinaest godina nakon što su se upoznali Cash je zaprosio Carter i to na pozornici tijekom zajedničkog nastupa u Ontariju krajem veljače 1968. godine. Pjevali su hit 'Jackson' , a usred pjesme Johnny je stao, zaustavio glazbu i pitao June želi li se udati za njega. Ona ga je nagovarala da nastavi pjevati.</p><p>- Neću nastaviti pjevati dok mi ne odgovoriš - rekao je Johnny, a unezvijerena June okrenula se tada prema bendu u nadi da će oni početi svirati, prepričao je Johnny jednom prilikom. Kada je vidjela da neće početi svirati odgovorila je 'da'. Vjenčali su se 1. ožujka te godine, a dvije godine kasnije rodio im se sin John Carter Cash.</p><p>- Ona je najveličanstvenija žena koju sam ikad upoznao. Nitko, osim možda moje majke, nije joj ni blizu - napisao je 'čovjek u crnom' u svojoj autobiografiji o ljubavi svog života. Juneina majka Janette možda najbolje opisuje kako je izgledao njihov odnos: “Uvijek su bili fokusirani jedno na drugo. Oni su bili istinski par, predani i odani jedno drugom.”</p><p>Dvije godine prije nego su se vjenčali, Cash je kupio kuću na jezeru u Nashvilleu. Kada se k njemu uselila June i od kuće je napravila pravo obiteljsko gnijezdo a kuću su nazvali Camelot. Sina jedinca su uvijek i dok je bio malo dijete vodili sa sobom gdje god da su išli. Nastupali su zajedno cijeli svoj život s istom kemijom na pozornici, a on ju je uvijek predstavljao kao 'svoju damu'. Do kraja života zajedno su živjeli i stvarali.</p><p>Johnny se nastavio cijeli život boriti s ovisnošću. Iako je June zbog toga patila, nikad ga nije napustila. Njihov brak primjer je ljubavi koja ne jenjava, a način na koji su se ponašali jedno prema drugom, ističu psiholozi, kao recept za vječno strastvenu vezu. June je Johnnyju bila potpora i dobro je poznavala njegovu mračnu stranu. Ohrabrivala ga je da se suočava s njom. Kada se njihov brak našao u krizi, umjesto da odustanu jedno od drugog, obnovili su bračne zavjete. 'U dobru i zlu, dok ih smrt ne rastavi' njih dvoje shvatili su ozbiljno. </p><p>- Oduvijek sam uživala u tome što sam dio njegovog života. Uvijek sam ga voljela i on je volio mene - kazala je June godinu dana prije nego je umrla.</p><p>Johnny Cash je u rođendanskoj čestitki voljenoj supruzi za 65. rođendan 1994. godine napisao:</p><p>- Ostarjeli smo zajedno i naviknuli smo se jedno na drugo. Isto razmišljamo. Čitamo jedno drugom misli. Znamo što onaj drugi želi i bez pitanja. Ponekad jedno drugom idemo na živce. Ponekad jedno drugo uzmemo za gotovo. Ali s vremena na vrijeme, baš kao danas, razmišljam o svemu i shvatim kako sam sretan što svoj život dijelim s najboljom ženom koju sam ikad susreo. Još uvijek me fasciniraš i inspiriraš. Tvoj me utjecaj čini boljim. Ti si predmet mojih želja i razlog broj jedan zbog kojeg postojim na zemlji. Jako te volim. Sretan rođendan, princezo! John“.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Izvrstan biografski film o glasovitom glazbeniku 'Walk the Line' (Hod po rubu) snimljen je 2005. godine. Johnnyja je fantastično odglumio Joaquin Phoenix dok je Reese Witherspoon za ulogu June Carter dobila Oscara.<br/> <br/> </p>